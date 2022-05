Soudal Open golf in Schilde: Thomas Pieters zakt weg naar plek 35 na par-dagje

Ondanks de goede start is Thomas Pieters er niet in geslaagd zijn niveau aan te houden vandaag.

15 uur 48. Pieters sluit dag 3 af op gedeelde 35e plek. Ondanks de goede start is Thomas Pieters er niet in geslaagd zijn niveau aan te houden vandaag. Terwijl de Belg op de eerste 9 holes nog 3 birdies liet optekenen, viel onze landgenoot tijdens het tweede deel van de dag helemaal terug. Hij haalde wel opnieuw 2 birdies, maar zette ook 1 bogey en zelfs 2 double bogeys neer. Hierdoor sluit Pieters de dag uiteindelijk af op een gedeelde 35e plek. .

12 uur 57. Pieters start goed aan het weekend. Thomas Pieters heeft meteen de toon gezet aan het begin van de dag. Op de eerste 9 holes liet hij meteen 3 birdies optekenen. Onze landgenoot schuift zo op naar een gedeelde 7e plaats in de stand. Een sprong van 22 plekken ten opzichte van gisteren. Over het hele toernooi gezien staat Pieters nu 6 onder par. .

Het trio Sam Horsfield, Dale Whitnell en Duitser Matti Schmid staat aan de leiding na de tweede dag in Schilde. Thomas Pieters (29e) was vandaag de enige Belg die de cut haalde. De andere Belgen, waaronder Thomas Detry (105e) en Nicolas Colsaerts (132e), werden uitgeschakeld.

20 uur 28. DAG 2: Pieters haalt als enige Belg de cut. Het trio Sam Horsfield, Dale Whitnell en Duitser Matti Schmid staat aan de leiding na de tweede dag in Schilde. Thomas Pieters (29e) was vandaag de enige Belg die de cut haalde. De andere Belgen, waaronder Thomas Detry (105e) en Nicolas Colsaerts (132e), werden uitgeschakeld. De 30-jarige Antwerpenaar, die voor eigen publiek speelt en op de tweede parcoushelft van start ging, leek na twee birdies op zijn eerste zeventien holes af te stevenen op een score van 69 slagen. Op de negende - en voor hem laatste hole - moest de nummer drie van de Europese ranglijst nog een bogey incasseren. Met een totaal van 139 slagen, drie onder par, telt Pieters vijf slagen meer dan de Duitser Matti Schmid, die met een baanrecord van 64 slagen, samen met Engelsen Sam Horsfield en Dale Whitnell de koppositie inneemt. "Net als gisteren speelde ik een goede ronde, maar de birdies wilden niet vallen," verklaarde Pieters na afloop. .

20 uur 25. Overzicht geëlimineerde Belgen. Thomas Pieters stoot door naar dag 3, maar alle andere Belgen zijn geëlimineerd. Guillaume Watremez (+3 op vrijdag) en Yente Van Doren (-1) delen de 98ste plaats met een totaal van drie over par, vier slagen te veel om de cut te halen. Thomas Detry had een slechte dag en eindigde in vier over par na twee birdies en zes bogeys. Hij staat 105de met een totaal van +4. Alan De Bondt (par) en amateur Charles Roeland (+6), 26e op donderdag, eindigden op hetzelfde niveau. Nicolas Colsaerts eindigde op +5, met drie birdies, vier bogeys en twee dubbel bogeys. Hij eindigde als 132ste, net als Kristof Ulenaers (+7) en amateur Louis Theys (+4). Christopher Mivis (+2) staat op de 138e plaats. James Meyer de Beco (+5) volgt op de 142e plaats, voor Lars Buijs (+6) op de 145e plaats. De volgende in de rij zijn de amateurs James Skeet (+9), 151e, en Jarno Tollenaire (+16), 155e. .