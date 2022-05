Soudal Open golf in Schilde: Thomas Pieters haalt als enige Belg de cut

Thomas Detry had een slechte dag en eindigde in vier over par na twee birdies en zes bogeys. Hij staat 105de met een totaal van +4. Alan De Bondt (par) en amateur Charles Roeland (+6), 26e op donderdag, eindigden op hetzelfde niveau.

20 uur 25. Overzicht geëlimineerde Belgen. Thomas Pieters stoot door naar dag 3, maar alle andere Belgen zijn geëlimineerd. Guillaume Watremez (+3 op vrijdag) en Yente Van Doren (-1) delen de 98ste plaats met een totaal van drie over par, vier slagen te veel om de cut te halen. Thomas Detry had een slechte dag en eindigde in vier over par na twee birdies en zes bogeys. Hij staat 105de met een totaal van +4. Alan De Bondt (par) en amateur Charles Roeland (+6), 26e op donderdag, eindigden op hetzelfde niveau. Nicolas Colsaerts eindigde op +5, met drie birdies, vier bogeys en twee dubbel bogeys. Hij eindigde als 132ste, net als Kristof Ulenaers (+7) en amateur Louis Theys (+4). Christopher Mivis (+2) staat op de 138e plaats. James Meyer de Beco (+5) volgt op de 142e plaats, voor Lars Buijs (+6) op de 145e plaats. De volgende in de rij zijn de amateurs James Skeet (+9), 151e, en Jarno Tollenaire (+16), 155e. .

clock 19:32

19 uur 32. Geen Belgen in de top 20 na dag 1. Na de 1e dag van de Soudal Open in Schilde is de leiding in handen van 3 Engelsen: Dale Whitnell, Sam Horsfield en Callum Shinkwin. Het trio had donderdag 65 slagen nodig om rond te komen, 6 onder de par van de baan. Thomas Pieters en amateur Charles Roeland waren de beste Belgen op dag 1. Zij bereikten het clubhuis in 69 slagen, goed voor een gedeelde 26 plaats. Kristof Ulenaers is mooi 45e met 70 slagen, één onder par. Op een gedeelde 67e plaats vinden we Thomas Detry en Guillame Watremez (71 slagen), Nicolas Colsaerts bleef één slag boven par. .