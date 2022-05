Ook basketbalwereld bibbert: "Zonder sponsoring sportweddenschappen geen BNXT League"

Niet alleen in het voetbal, maar ook in het basketbal vrezen ze voor een financiële klap als de sponsorinkomsten van gokbedrijven wegvallen. In de BNXT League, de Belgisch-Nederlandse competitie, hebben ze het mogelijke verlies berekend. "We riskeren 4 miljoen euro te mislopen", klinkt het. De liga vreest zelf voor de competitie.