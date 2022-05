Miami en Phoenix steken een hand uit naar de conferencefinale

Zowel Miami als Phoenix gingen van 2-0 thuis naar 2-2 uit. Maar gisteravond toonden de Heat weer hun gebruikelijke wapens: vechtlust op alle momenten en een felle verdediging. Embiid betaalde de tol. De Kameroener, die al gehinderd wordt door een kapot duimligament en met een masker speelt na een oogkasbreuk 2 weken geleden, kreeg een bal in zijn gezicht in het tweede kwart. Embiid ging tegen de grond en schreeuwde het uit van de pijn, maar vond de kracht om weer op te staan. Hij speelde al met de handrem op en kon zijn stempel niet drukken onder de ring van Miami, waar hij niet geduld werd. Zijn 17 punten wogen niet zwaar genoeg door. Ook James Harden (14 ptn) kon zijn prestatie van zondag (31 ptn) niet evenaren. Bij de thuisploeg was Jimmy Butler de stuwende kracht. Zijn 40 punten zondag waren vergeefs, maar nu volstonden zijn 23 punten, 9 rebounds en 6 assists. "We hebben gedaan wat we wilden doen: thuis winnen. Als we goed blijven verdedigen, is de winst voor ons", beseft Butler.

Tweet over de match:

Doncic staat te veel alleen

In het westen heeft Phoenix ook weer de bovenhand genomen na een lesje in efficiëntie tegen Dallas. Devin Booker (28 ptn) en DeAndre Ayton (20 ptn, 9 rbs) gingen voorop in de strijd, die nochtans in het eerste kwart in het voordeel van de Mavs liep.



Bij de bezoekers moest het alweer vooral komen van Luka Doncic (28 ptn, 11 rbs), hij kreeg te weinig steun, getuige zijn 2 assists. Enkel Jalen Brunson (21 ptn, 7rbs) kon min of meer een voet zetten naast de Sloveen.



Het collectief van Dallas zal donderdag moeten opstaan, wil het het finaleticket van Phoenix afpakken. De conferencefinale zal wellicht tegen Golden State zijn, dat met 3-1 leidt tegen Memphis.



Memphis liet verstaan dat vedette Ja Morant met een knieblessure mogelijk out is voor de rest van de play-offs.