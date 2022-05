Geen Belgen in de top 20 na eerste dag van Soudal Open golf in Schilde

clock 20:02 20 uur 02. Detry: "Paar hele goeie dingen gedaan, paar heel slechte". Detry: "Paar hele goeie dingen gedaan, paar heel slechte"

clock 20:02 20 uur 02. Pieters: "Leuk om veel bekende gezichten te zien".

clock 19:32 19 uur 32. Geen Belgen in de top 20 na dag 1. Na de 1e dag van de Soudal Open in Schilde is de leiding in handen van 3 Engelsen: Dale Whitnell, Sam Horsfield en Callum Shinkwin. Het trio had donderdag 65 slagen nodig om rond te komen, 6 onder de par van de baan. Thomas Pieters en amateur Charles Roeland waren de beste Belgen op dag 1. Zij bereikten het clubhuis in 69 slagen, goed voor een gedeelde 26 plaats. Kristof Ulenaers is mooi 45e met 70 slagen, één onder par. Op een gedeelde 67e plaats vinden we Thomas Detry en Guillame Watremez (71 slagen), Nicolas Colsaerts bleef één slag boven par.



Thomas Pieters en amateur Charles Roeland waren de beste Belgen op dag 1. Zij bereikten het clubhuis in 69 slagen, goed voor een gedeelde 26 plaats. Kristof Ulenaers is mooi 45e met 70 slagen, één onder par.



Op een gedeelde 67e plaats vinden we Thomas Detry en Guillame Watremez (71 slagen), Nicolas Colsaerts bleef één slag boven par.

clock 19:31 19 uur 31. Het was plezant, met veel volk en mooi weer. Ik ben tevreden. Morgen hoop ik een paar extra birdies te maken en dan sta ik goed voor het weekend. Thomas Pieters.

clock 19:25 19 uur 25. We spelen bijna nooit in België, dit is fantastisch. Het is de max om voor onze familie en vrienden te kunnen spelen. Hopelijk kunnen we nog 3 dagen spektakel brengen. Thomas Detry.

clock 13:30 13 uur 30. Ook thuisspeler Thomas Pieters is aan zijn rondje van 18 holes begonnen.

clock 13:22 13 uur 22. Het is altijd leuk om te spelen voor een Belgisch publiek. Zeker als de zon schijnt. Nicolas Colsaerts.

clock 13:18 13 uur 18. Ik wist dat het moeilijk zou worden vandaag. Ik ben tevreden over de manier waarop ik mijn emoties onder controle kon houden. Als ik op par had kunnen eindigen was ik echt tevreden geweest. Nicolas Colsaerts.

clock 13:13 13 uur 13. Nicolas Colsaert kent moeilijke openingsdag. Nicolas Colsaert heeft op de eerste dag nog geen grootse indruk kunnen maken. Hij werkte de eerste ronde af in 72 slagen, dat is 1 boven par. Colsaerts maakte fouten op hole 9, 14 en 16. Bij die laatste liet hij een double bogey noteren.



Colsaerts maakte fouten op hole 9, 14 en 16. Bij die laatste liet hij een double bogey noteren.

clock 08:50 08 uur 50. Wie we daar hebben: Wesley Sonck zit op de eerste rij in Schilde.

clock 08:50 08 uur 50. Nicolas Colsaerts trapt dag 1 af. De actie is begonnen op de greens van de Rinkven International Golf Club in Schilde. Nicolas Colsaerts staat al op het terrein. Hij komt als een van de eerste spelers in actie in ronde 1.

Nicolas Colsaerts staat al op het terrein. Hij komt als een van de eerste spelers in actie in ronde 1.

clock 08:49 08 uur 49. Vroege vogel Nicolas Colsaerts staat al op het golfterrein.

