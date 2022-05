Domper voor Team Antwerp: Belgen zonder reservespeler naar eerste World Tour-manche

clock 15:07

Team Antwerp is maar met zijn drieën. De eerste World Tour-manche van het seizoen is niet goed begonnen voor Team Antwerp. De nummer 2 van de wereld is met slechts 3 spelers afgereisd naar Japan. Caspar Augustijnen, die zijn debuut zou maken in het profcircuit, is in laatste instantie in België moeten blijven. Dat laat de ploeg donderdag weten op Instagram. Het afhaken van Augustijnen is een flinke domper voor Team Antwerp, dat zo geen wisselmogelijkheden heeft in Utsunomiya en dat is een ferme domper in het fysiek slopende 3x3-basketbal. Team Antwerp is nu met Nick Celis, Thibaut Vervoort en Raf Bogaerts afgereisd naar Japan. Het trio was er vorig seizoen ook bij op de Olympische Spelen. In Utsunomiya neemt het team het zaterdagochtend Belgische tijd op tegen Wenen en Jeddah in de groepsfase. De top 2 stoot door naar de kwartfinales.