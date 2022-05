Club Brugge zondag kampioen? Dit zijn de drie scenario's

Bij winst is Club altijd kampioen

Club Brugge heeft z'n lot volledig in eigen handen. Als blauw-zwart komende zondag wint op het veld van Antwerp is de 18e titel in de geschiedenis van de club binnen. Zelfs bij een overwinning van Union tegen Anderlecht blijft de kloof dan 3 punten.

Ook gelijkspel en zelfs nederlaag kunnen volstaan

Ook als Club Brugge gelijkspeelt tegen Antwerp is het mogelijk dat het kampioen wordt.

Als Union er dan niet in slaagt te winnen op het veld van Anderlecht blijft de kloof sowieso minimaal 3 punten. In dat geval komen we in dezelfde situatie als hierboven al beschreven en is Club mathematisch kampioen.

En als Club Brugge verliest in Antwerpen? Dan nog kan de titel binnen zijn.

Als Union ook verliest van Anderlecht. Dan blijft de stand zoals hij nu is en kan Union op de laatste speeldag enkel nog op gelijke hoogte komen. Wat dus niet volstaat.