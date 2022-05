Yellow Tigers trainen weer, mét Gert Vande Broek: "Alle speelsters zijn 100% geëngageerd"

Eind december barstte de bom rond bij de nationale volleybalvrouwen. In het Canvas-programma De Prijs van de Winnaar getuigden ex-Yellow Tigers Freya Aelbrecht, Valérie Courtois en Hélène Rousseaux over Gert Vande Broek. Zij namen de bondscoach en zijn manier van leiding geven flink op de korrel. In de nasleep van het programma sloot ook Ilka Van de Vyver zich aan bij het beeld dat van Vande Broek geschetst werd . De aanvoerster van de Yellow Tigers kondigde prompt haar afscheid van de nationale ploeg aan. De volleybaltop reageerde verrast, want Vande Broek genoot tot dan toe veel aanzien binnen en ook buiten het wereldje. Het Bondsparket opende een onderzoek. Intussen - zo'n 5 maanden later - stond Vande Broek dinsdag weer op het trainingsveld bij de nationale ploeg.

Het onderzoek van het Bondsparket is nog aan de gang. Het is logisch dat er geen uitspraken gedaan worden over de zaak tot het onderzoek volledig afgerond is.

"Het Bondsparket werkt volledig onafhankelijk. Ik weet niet hoe lang het onderzoek nog zal duren. Het is nog volop aan de gang en het is logisch dat er geen uitspraken gedaan worden over de zaak tot het onderzoek volledig afgerond is", zegt Koen Hoeyberghs, die beseft dat dit geen makkelijke situatie is.



"Daarom heb ik samen met de voorzitter van Volleybal Vlaanderen een individueel gesprek gehad met elke speelster. Iedereen heeft zich voor 100% geëngageerd, zowel voor het programma van de Yellow Tigers als voor Gert Vande Broek", beklemtoont Hoeyberghs.



"Ilka Van de Vyver had al aangegeven dat ze zou stoppen. Kaja Grobelna heeft wat aanslepende blessures en wil rust inbouwen met het oog op volgend seizoen. Voor de rest zijn alle speelsters die er vorige zomer bij waren op het EK opnieuw van de partij."