Olympisch kampioene ruilt schaatsen voor wielrennen: "Met vallen en opstaan"

Aan het geel-zwarte tenue hoeft Achtereekte niet te wennen. Ze schaatst al sinds 2017 voor Jumbo-Visma en kroonde zich in 2018 in PyeongChang tot olympisch kampioene op de 3.000 meter. Op het WK was ze goed voor zilver (2020) en brons (2021).

Afgelopen maand liep haar contract bij de schaatsploeg af, maar Achtereekte is nog niet klaar met topsport. Ze trok haar stoute schoenen aan en belde naar Merijn Zeeman, sportief directeur van de wielerploeg.

Met succes, de Nederlandse mag mee op trainingskamp met de wielerploeg van Jumbo-Visma. “Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad”, vertelt Achtereekte.

“Ik dacht stiekem weleens: waarom ga ik dat eigenlijk niet doen? Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om me te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor.”

“Het zal gaan met vallen en opstaan. Als schaatser rijd je alleen in een baan en heb je van niemand last. Nu moet ik leren omgaan met het nerveuze, het gedrang. Dat zal wennen zijn, maar ik ga ervan uit dat ik die skills snel leer. Ik ga de kunst afkijken van mijn ploeggenoten en hoop dat ik eerst in dienst een rol kan spelen binnen het team."



Op basis van haar ontwikkeling op training zal een programma worden opgesteld voor Achtereekte. Ze staat wel al zeker aan de start van het Nederlands kampioenschap op 25 juni.