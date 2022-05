Mauri Vansevenant baalt: "Zat in perfecte situatie"; Sylvain Moniquet: "Had rit aangekruist"

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld, ik zat in een perfecte situatie om een heel mooie koers te rijden. Dan is het heel teleurstellend dat ik op het einde net tekortkwam." "Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar je moet iedere kans grijpen. Ik voelde me nog lang goed, maar op het einde was het echt wel sterven." Vansevenant kwam uiteindelijk als 5e over de streep, na een sprintje tegen Moniquet. "Dat stelde niet veel meer voor. Het was gewoon een sprint van stervende zwanen. Het kalf was toch al verdronken."

Moniquet: "Had deze rit aangekruist"

Vansevenant (22) heeft al enkele visitekaartjes afgegeven, maar de 2 jaar oudere Sylvain Moniquet eindigde mooi vierde op de iconische aankomst in de Giro. "Ik heb mijn best gedaan om 4e te worden. We hebben heel de tijd samengewerkt, de slotklim was een plezier."



Moniquet deelt de ontgoocheling van Vansevenant. "Maar het was echt lastig. Soms was hij niet blij dat ik niet meer op kop reed, maar ik heb mijn best gedaan. In de wind moest ik toch ook slim blijven rijden. Ik ben blij. Want ik had niet de beste benen vooraan, ik kwam wat tekort, misschien over een paar jaar..."



"Sowieso is 25 kilometer klimmen niet mijn beste ding. Ik ben ook blij, omdat ik vorig jaar in de Vuelta niet in een ontsnapping raakte. Nu is het na 4 dagen al prijs. Ik had deze rit trouwens aangekruist. En er komen nog kansen."