Gert Vande Broek: "Ik heb me al beter gevoeld, maar mijn gevoel is eerder bijkomstig"

De storm die enkele maanden geleden opstak rond Gert Vande Broek is inmiddels wat geluwd. En hoewel het Bondsparket nog altijd een onderzoek voert na de onthullingen van enkele voormalige Yellow Tigers stond Vande Broek dinsdag wel gewoon weer voor de groep bij de start van de nieuwe campagne.



"Al heb ik me al beter gevoeld in mijn carrière, dat moet ik eerlijk toegeven", bekent Vande Broek. "Maar mijn gevoel is eerder bijkomstig. Belangrijk is wel hoe de groep zich voelt en hoe de meisjes hier binnengestapt zijn na een clubperiode. Ik heb het gevoel dat dat heel goed is, met veel drive, ambitie en enthousiasme. Dat is aanstekelijk."



Staat er nu een andere Gert Vande Broek voor de groep? "Ik heb een aanpak waarin ik zaken benoem. Zaken die goed gaan, maar ook zaken die we als werkpunten beschouwen. Wat we nu doen, is meer antennes hebben binnen de groep en nog meer stimuleren dat er gecommuniceerd mag worden wanneer iets niet goed aankomt."

Over wat gebeurd is, heeft Vande Broek een open gesprek gehad met de groep. "Daarna heb ik de zaal verlaten en is er een collectief gesprek geweest in aanwezigheid van de andere stafleden. Vervolgens heeft iedereen individueel vrijuit kunnen praten met de bondsvoorzitter en de directeur topsport."



"In dat gesprek had iedereen de kans om al dan niet haar engagement of steun uit te spreken."



Daaruit is gebleken dat Vande Broek nog de volle steun geniet. "Ik voel bij deze groep de uitgesproken ambitie om goed te presteren op het WK. Daar werken we al vier jaar naartoe en ik denk dat deze groep er ook tuk op is om deze campagne op een heel mooie manier te beëindigen."

Herbots: "Je ziet Gert iedere training meer openbloeien"

Hoofdaanvalster Britt Herbots betuigde enkele maanden geleden al haar steun aan Gert Vande Broek. Dat herhaalde ze dinsdag nog eens opnieuw. "Gert is een superbelangrijk persoon geweest in mijn carrière. Ik heb heel veel geleerd van hem. Ook in moeilijke momenten heb ik af en toe een telefoontje met hem gedaan", klinkt het.



Herbots vindt niet dat er een andere werkwijze nodig was. "We waren goed aan het werken, het zou jammer zijn om de aanpak nu te veranderen. Wij hebben bij de start van deze campagne zoals altijd een goed gesprek gehad over de doelstellingen en de focus. Iedereen staat erachter en heeft er keiveel zin in."



"Wat gebeurd is, is jammer voor het beeld van de Yellow Tigers. Dat verdienen we niet. Maar wij gaan voort met de glimlach, met volle drive. Het is belangrijk dat we Gert in de ogen konden kijken en hem een schouderklopje konden geven, om te tonen dat we achter hem staan."



"Iedereen die hier is, heeft zin om met hem voort te gaan, anders stonden ze hier niet. Dat moet een opluchting zijn voor hem en zal ervoor zorgen dat hij zin heeft om weer te beginnen. Je ziet hem iedere training weer meer openbloeien."

Van Gestel: "WK is de droom van iedereen"