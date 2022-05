Einde van een tijdperk: hyperpopulair voetbalspel FIFA verandert definitief van naam

"Dit nieuwe onafhankelijke platform biedt nieuwe kansen - om te innoveren, creëren en evolueren", klinkt het in de officiële mededeling. "En veel meer dan alleen een verandering van symbool."

Beide partijen kwamen dus niet tot een akkoord. EA Sports kondigde nu aan dat het spelletje in de toekomst als "EA Sports FC" door het leven gaat.

FIFA eiste meer dan één miljard dollar voor de naamsrechten van de komende vier jaar. Ter vergelijking: in het laatste contract betaalde EA "maar" 150 miljoen per jaar.

Ruim twee jaar lang sleepten de onderhandelingen tussen EA Sports en de FIFA al aan. Inzet van de gesprekken was één van de allergrootste deals in de geschiedenis van virtuele spelletjes.

"Ons unieke licentieportfolio van meer dan 19.000 spelers, 700+ teams, 100+ stadions en 30 competities waarin we al tientallen jaren blijven investeren, zal er nog steeds zijn", zegt EA.

Licenties voor bijvoorbeeld de Champions League, competities en nationale ploegen verwerft EA namelijk via de betrokken federaties. En de portretrechten van spelers zitten bij spelersvakbond FIFPro.

Nieuwe kansen

"Want FIFA brengt rechten maar ook plichten met zich mee", vertelde Stijn Jacobs, expert eSports voor Insightful Consulting, daar eerder over.

Als EA Sports straks vrij is, kunnen ze ook onderhandelen met andere partners dan die van de FIFA.

"Op commercieel vlak is EA Sports namelijk gebonden aan de partners van de wereldvoetbalbond, waardoor ze veel potentiële geïnteresseerden moet afstoten."



Zo maakt Adidas deel uit van het spel dankzij hun partnership met FIFA. "Zij moeten dus niks betalen. Maar als EA Sports straks vrij is, kunnen ze ook onderhandelen met Nike. Of met Red Bull in plaats van Coca Cola."



Jacobs meende ook dat het spel ondertussen bekend genoeg is om op eigen benen te staan. "Ze hebben minder nood aan de naam FIFA dan enkele jaren geleden. Toen kwam de legitimiteit van het spel ook door de benaming. Vergeet niet dat Pro Evolution Soccer een tiental jaar geleden nog groter was dan FIFA, hé. Nu zijn ze helemaal geen concurrent meer, FIFA is ultradominant."