Astana-kopman Miguel Angel Lopez stapt al in de 4e rit uit de Giro

Helemaal verlost van de beslommeringen bij Movistar moest Miguel Angel Lopez bij Astana opnieuw naar zijn topvorm van 2018 groeien, het jaar waarin hij 3e eindigde in de Giro en de Vuelta.

Met ritwinst in de Ronde van de Alpen leek de Colombiaan ook klaar om een gooi te doen naar het eindpodium in Italië, maar al in de 4e etappe houdt het avontuur op. Op weg naar de Etna hield Lopez de benen stil en stapte hij af.

"Hij had de laatste dagen last van zijn heup", gaf zijn ploeg een korte verklaring. "We zullen binnenkort meer communiceren als we meer weten van de dokter."

De Colombiaan volgde op 53 seconden van roze trui Mathieu van der Poel en op 42 seconden van topfavoriet Simon Yates. Ook in de vorige drie rondes waar Lopez aan de start stond, haalde hij het einde niet.