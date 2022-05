Veerkrachtig Leuven dwingt 5e wedstrijd af tegen Kangoeroes Mechelen

clock 22:27 22 uur 27. Leuven wint spektakelstuk tegen Mechelen. In de halve finales tussen Leuven en Mechelen komt er woensdag een beslissende 5e wedstrijd. Leuven haalde het maandagavond na twee verlengingen van Mechelen met 95-86. Bij de eerste thuismatch tegen Mechelen in deze play-offs had Leuven nog een onwaarschijnlijke bolwassing gekregen van de bezoekers, maar vanavond tapte het team van Eddy Casteels uit een ander vaatje. Beide teams maakten er een heerlijke pot basketbal van, die bol stond van de spanning. Bij Mechelen was Loubry (29 punten) opnieuw outstanding, maar de Leuvense sterke beer Young deed met 31 punten nog beter. Na 40 minuten was alles nog in balans en ook na 5 zenuwslopende extra minuten stond er bij 80-80 nog een gelijke stand op het bord. Bij de thuisploeg zaten inmiddels al 4 spelers met 5 fouten op de bank, maar toch trok Leuven het laken nog naar zich toe. Guard Kevaughn Allen, die eerder in de wedstrijd nog een donderpreek kreeg van coach Casteels, dirigeerde zijn team met belangrijke scores en vrijworpen naar de winst. Woensdag staan de twee teams in de Mechelse Winketkaai opnieuw tegenover elkaar. De winnaar neemt het in de titelfinale op tegen Oostende. . Leuven wint spektakelstuk tegen Mechelen In de halve finales tussen Leuven en Mechelen komt er woensdag een beslissende 5e wedstrijd. Leuven haalde het maandagavond na twee verlengingen van Mechelen met 95-86.



Leuven - Mechelen 95-86 (rust: 30-28). Quarters: 14-15, 16-13, 18-18, 18-20 Verlengingen: 14-14, 15-6 Topschutters Leuven: Young 31, Heath 20, Allen 18 Topschutters Mechelen: Loubry 29, Stephens 15, Brodeur 14



Oostende maakt er snel korte metten mee, wel nog spanning in Mechelen-Leuven. Bergen is in de derde match van de halve finales helemaal platsgewalst door Oostende. Na een aanvaardbaar begin brak de veer helemaal bij de bezoekers, waardoor Bergen niet eens boven de 50 punten uitkwam. Oostende krijgt door deze snelle afwikkeling extra tijd om zich voor te bereiden voor de finale, terwijl Mechelen en Leuven nog niet klaar zijn met elkaar. Op een halve minuut van het einde leidde Leuven in Mechelen nog met 73-75, maar de driepunter van Loubry bleek van goudwaarde. Maandag hebben de twee een nieuwe afspraak, maar dan in Leuven.



Oostende:Bergen 90-48. Quarters: 19-14, 26-11, 25-14, 20-9 Topschutters Oostende: Gillet 17, Conger 16, Van der Vuurst 12, Troisfontaines 10 Topschutters Bergen: Nzekwesi 18, Penava 11, Nichols 8



Mechelen-Leuven 78-75. Quarters: 20-22, 18-9, 18-18, 22-26 Topschutters Mechelen: Foerts 16, Palinckx 14, Alston 11, Loubry 10 Topschutters Leuven: Young 17, Cebasek 17, Allen 15, Heath 11





clock 22:09 22 uur 09. Verslag van Leuven - Mechelen. Verslag van Leuven - Mechelen

Mechelen vernedert Leuven. In de halve finale tussen Leuven en Mechelen hebben de Kangoeroes zich uitstekend herpakt na de verrassende thuisnederlaag in de 1e wedstrijd. In de 2e match haalde Mechelen stevig uit in Leuven: 40-86. De bezoekers zetten in het 1e quarter (10-30) al meteen de toon tegen een Leuven dat dramatisch afwerkte. Toch kende het team van coach Eddy Casteels even een opflakkering in het 2e quarter, maar na de rust ging het licht in de Sportoase niet alleen letterlijk even uit, ook figuurlijk. Leuven maakte in de 2e helft amper 14 punten, terwijl Mechelen vlot bleef afwerken, met Palinckx (23 punten) als uitblinker. Leuven heeft geen tijd om bij de pakken te blijven neerzitten, want zaterdagavond moet het opnieuw aan de bak in Mechelen.



Leuven - Mechelen 40-86 (rust: 26-44). Quarters: 10-30, 16-14, 8-23, 6-19 Topschutters Leuven: Allen 10, Cebasek 8, Young 6 Topschutters Mechelen: Palinckx 23, Stephens 13, Brodeur 12



clock 21:53 21 uur 53. Bergen zorgt voor dé actie van de avond! Knap blockshot gevolgd door buzzerbeater. Bergen zorgt voor dé actie van de avond! Knap blockshot gevolgd door buzzerbeater

clock 21:52 21 uur 52. Verslag van Bergen-Oostende. Verslag van Bergen-Oostende

Bergen staat met de rug tegen de muur. Oostende staat op één zege van een nieuwe titelfinale na een 63-78-overwinning op het veld van Bergen. De thuisploeg trok nochtans met een kleine bonus naar de kleedkamer, maar in de 2e helft stelde Oostende orde op zaken. De titelverdediger, nog steeds zonder de geblesseerde spelmaker Dusan Djordjevic, kneep Bergen dood in het 3e quarter (14-27) en die klap kwam de thuisploeg niet meer te boven. In het slotkwarte diepte Oostende de kloof nog wat verder uit. Zaterdag staan Oostende en Bergen voor de 3e keer tegenover elkaar in deze halve finales.



Bergen - Oostende 63-78 (rust: 34-31). Quarters: 15-20, 19-11, 14-27, 15-20 Topschutters Bergen: Nichols 21, Nzekwesi 15, Tyus 7 Topschutters Oostende: Randolph 20, Boots 11, Troisfontaines en Van der Vuurst 10



clock 22:27 22 uur 27. Verslag van Mechelen - Leuven. Verslag van Mechelen - Leuven

Leuven verrast Mechelen. In de halve finales van de play-offs is Leuven van wal gestoken met een stuntje op het veld van Mechelen. Het team van coach Eddy Casteels won met 63-72 op het veld van de Kangoeroes, de nummer 2 van de reguliere competitie. Leuven begon sterk in de Winketkaai, maar de reactie van Mechelen mocht er zijn, zodat de thuisploeg mocht gaan rusten met een kleine bonus van 3 punten. In het 3e quarter duwde Leuven het gaspedaal opnieuw in en was Mechelen nergens. De Kangoeroes scoorden amper 9 punten en dit keer slaagden ze er niet meer in om dat om te keren. In een gelijk opgaand slotkwart hield Leuven het hoofd koel. Donderdagavond verdedigt het voor eigen volk zijn 1-0-voorsprong.



Mechelen - Leuven 63-72 (rust: 40-37). Quarters: 16-24, 24-13, 9-23, 14-12 Topschutters Mechelen: Loubry 21, Stephens 13, Alston 8 Topschutters Leuven: Cebasek 21, Allen 15, Vanderhaegen 15



clock 22:17 22 uur 17. Verslag van Oostende - Bergen. Verslag van Oostende - Bergen

Dramatische 1e helft wordt Bergen fataal. Oostende is goed gestart in de halve finales van de play-offs. De titelverdediger was met 84-66 een maatje te groot voor de vicekampioen. De beslissing in Oostende viel al voor de rust. In het 2e quarter scoorden de bezoekers amper 5 punten, de kloof van 19 punten kreeg Bergen na de pauze niet meer gedicht. Bij de thuisploeg waren de Amerikanen Randolph en Booth de traditionele uitblinkers. De 2e wedstrijd is vrijdag in Bergen. Wie als eerste 3 keer wint, mag naar de titelfinale.



Oostende - Bergen 84-66 (rust: 46-27). Quarters: 27-22, 19-5, 20-20-18-19 Topschutters Oostende: Randolph 17, Booth 13, Van der Vuurst 12 Topschutters Bergen: Tyus 19, Penava 15, Nichols 10



