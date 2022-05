Nele Gilis treft vanavond "beste vriendin" op WK squash: "Fysiek is Nele ijzersterk"

clock 13:28 13 uur 28. Duel der vriendinnen voor Nele Gilis. Nele Gilis neemt het vandaag in de 1/8e finales op tegen Amanda Sobhy, de nummer 4 van de wereld. Het wordt een bijzonder duel voor beide vrouwen, want Gilis en Sobhy zijn erg close. "We zijn beste vriendinnen. Het is al een poosje geleden dat we nog tegen elkaar gespeeld hebben. Het zal een eerlijke strijd worden", zegt de Amerikaanse. "We kennen elkaars spel heel goed. Nele staat erom bekend dat ze heel veel ballen terughaalt en fysiek ijzersterk is. Ze zal gebrand zijn op de zege, maar ik ga ook mijn beste beentje voorzetten." Na de eerste twee rondes is het WK verhuisd naar een nieuwe locatie en wordt er gespeeld op een terrein in open lucht, met een glazen wand. "Het wordt aanpassen aan de omstandigheden", weet Sobhy. . Duel der vriendinnen voor Nele Gilis Nele Gilis neemt het vandaag in de 1/8e finales op tegen Amanda Sobhy, de nummer 4 van de wereld. Het wordt een bijzonder duel voor beide vrouwen, want Gilis en Sobhy zijn erg close.



"We zijn beste vriendinnen. Het is al een poosje geleden dat we nog tegen elkaar gespeeld hebben. Het zal een eerlijke strijd worden", zegt de Amerikaanse.



"We kennen elkaars spel heel goed. Nele staat erom bekend dat ze heel veel ballen terughaalt en fysiek ijzersterk is. Ze zal gebrand zijn op de zege, maar ik ga ook mijn beste beentje voorzetten."



Na de eerste twee rondes is het WK verhuisd naar een nieuwe locatie en wordt er gespeeld op een terrein in open lucht, met een glazen wand. "Het wordt aanpassen aan de omstandigheden", weet Sobhy.

Tinne Gilis wacht moeilijke opdracht. Tinne Gilis neemt het woensdagavond op tegen Nour El Sherbini, de nummer 2 van de wereld. De 26-jarige Egyptische speelt in Caïro voor eigen volk en heeft al 5 wereldtitels op haar palmares. Een zware dobber dus voor de jongste van de Gilis-zussen, maar in haar vorige twee duels met El Sharbini dwong Tinne Gillis haar opponente wel telkens tot een vijfsetter. Zit er woensdagavond een stunt in?



Een zware dobber dus voor de jongste van de Gilis-zussen, maar in haar vorige twee duels met El Sharbini dwong Tinne Gillis haar opponente wel telkens tot een vijfsetter. Zit er woensdagavond een stunt in?

Ook Tinne Gilis staat in de 1/8e finales. Een dag na oudere zus Nele heeft ook Tinne Gilis zich geplaatst voor de 1/8e finales op het WK squash. Tinne Gilis was maandag in de 2e ronde een maatje te groot voor de Canadese Hollie Naughton. Gilis had tegen het 16e reekshoofd een dik halfuur nodig voor een 3-0-zege. Na 11-7 en 11-8 in de eerste twee sets was de veer gebroken bij Naugthon, die in de 3e set nog slechts 2 puntjes kon maken. In de 1/8e finales wacht Gilis wellicht een zware dobber. Dan neemt ze het wellicht op tegen vijfvoudig wereldkampioen Nour El Sherbini. De Egyptische moet in haar 2e wedstrijd dan wel haar landgenote Kenzy Ayman zien te verslaan.



Gilis had tegen het 16e reekshoofd een dik halfuur nodig voor een 3-0-zege. Na 11-7 en 11-8 in de eerste twee sets was de veer gebroken bij Naugthon, die in de 3e set nog slechts 2 puntjes kon maken.



In de 1/8e finales wacht Gilis wellicht een zware dobber. Dan neemt ze het wellicht op tegen vijfvoudig wereldkampioen Nour El Sherbini. De Egyptische moet in haar 2e wedstrijd dan wel haar landgenote Kenzy Ayman zien te verslaan.

Nele Gilis mept zich naar de 1/8e finales. Nele Gilis heeft zich probleemloos geplaatst voor de 1/8e finales van het WK. De Belgische rekende in haar 2e wedstrijd vlotjes af met Lisa Aitken: 11-6, 11-5 en opnieuw 11-6. Gilis had haar opponente voortdurend in de tang, domineerde de rally's en sloeg toe op de juiste momenten. In amper 40 minuten was ze klaar met de Schotse. In de 1/8e finales treft onze landgenote de Amerikaanse Amanda Sohby (PSA-4) of de Zuid-Afrikaanse Alexandra Fuller (PSA-31). Wint Gilis opnieuw, dan haalt ze voor het eerst de kwartfinales op het WK.



Gilis had haar opponente voortdurend in de tang, domineerde de rally's en sloeg toe op de juiste momenten. In amper 40 minuten was ze klaar met de Schotse.



In de 1/8e finales treft onze landgenote de Amerikaanse Amanda Sohby (PSA-4) of de Zuid-Afrikaanse Alexandra Fuller (PSA-31). Wint Gilis opnieuw, dan haalt ze voor het eerst de kwartfinales op het WK.

Tinne Gilis zoals zus Nele. Een dag na haar zus Nele heeft ook Tinne Gilis de eerst horde op het WK squash overleefd. Na de 11-2-zege in de eerste set leek het een walk-over te worden tegen Georgia Adderley, maar de Schotse stuurde goed bij en won de tweede set met 11-5. Gilis trok de derde set weer vlot naar zich toe (11-4) om vervolgens in de slotset een spannend duel uit te vechten, dat in haar voordeel uitdraaide (12-10). In de volgende ronde, maandag, neemt Tinne Gilis het op tegen het 16e reekshoofd, de Canadese Hollie Naughton. Nele Gilis moet morgen al aan de bak tegen een andere Schotse, Lisa Aitken. Die schakelde met de Australische Lobban het 29e reekshoofd uit.



In de volgende ronde, maandag, neemt Tinne Gilis het op tegen het 16e reekshoofd, de Canadese Hollie Naughton. Nele Gilis moet morgen al aan de bak tegen een andere Schotse, Lisa Aitken. Die schakelde met de Australische Lobban het 29e reekshoofd uit.

