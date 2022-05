Nele Gilis neemt eerste horde op WK squash in Egypte

clock 13:43

13 uur 43. Nele Gilis neemt eerste horde. 's Werelds nummer 11 Nele Gilis heeft zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze versloeg de Finse Emilia Soini (PSA-41) met 3-1. Ze kwam eerst een set achter, maar zette daarna vlot orde op zaken: 9-11, 11-2, 11-3, 11-4. In de volgende ronde van het met 550.000 dollar gedoteerde event speelt de 26-jarige Belgische tegen de Schotse Lisa Aitken (PSA-32) of de Australische Donna Lobban (PSA-37). Neles jongere zus Tinne, nummer 13 op de ranking, opent zaterdag tegen de Schotse Georgia Adderley (PSA-67). Voor Nele Gilis is het haar zesde WK-deelname. Vorig jaar zette ze met een derde ronde (achtste finales) haar beste resultaat neer. Tinne Gilis is er voor de vierde keer bij. Ook zij haalde al eens de derde ronde, in 2020. Er nemen geen Belgische mannen deel. .