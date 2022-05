Leuven en Oostende beginnen met zege aan halve finales van de play-offs

clock 22:26

22 uur 26. Leuven verrast Mechelen. In de halve finales van de play-offs is Leuven van wal gestoken met een stuntje op het veld van Mechelen. Het team van coach Eddy Casteels won met 63-72 op het veld van de Kangoeroes, de nummer 2 van de reguliere competitie. Leuven begon sterk in de Winketkaai, maar de reactie van Mechelen mocht er zijn, zodat de thuisploeg mocht gaan rusten met een kleine bonus van 3 punten. In het 3e quarter duwde Leuven het gaspedaal opnieuw in en was Mechelen nergens. De Kangoeroes scoorden amper 9 punten en dit keer slaagden ze er niet meer in om dat om te keren. In een gelijk opgaand slotkwart hield Leuven het hoofd koel. Vrijdagavond verdedigt het voor eigen volk zijn 1-0-voorsprong. .