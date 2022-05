Helena Wyckaert is de beste Belgische padelspeelster: "Een andere sport dan tennis"

Padel ontstond in de jaren 70 in Mexico, maar werd pas echt groot nadat het overgewaaid was naar Spanje. Ook nu wordt de sport vooral gedomineerd door de Spanjaarden. Helena Wyckaert aarzelde dan ook niet om na haar studies naar Madrid te trekken om daar de kneepjes van het vak te leren.



"De sport wordt daar op een heel andere manier opgevat, meer au sérieux. Het is de op één na populairste sport in Spanje", weet Wyckaert. "In Spanje heb je professionele padeltrainers, dat vind je hier niet. In België zijn het vooral tenniscoaches die ook padeltrainers worden, maar het blijven verschillende sporten."



Zoals veel padelspelers heeft ook Wyckaert wel een verleden in het tennis. "Om met padel te beginnen, is het qua techniek wel een voordeel wanneer je getennist hebt. Maar op een bepaald moment moet je het tennis ook wel loslaten, want het is toch anders. Een tennisvolley is bijvoorbeeld anders dan een padelvolley. Die klik moet je maken. Ook op tactisch vlak is het verschil groot."