Giro-start in Hongarije: "Ik heb 3 keer goelasj gegeten. Echt lekker!"

Na drie dagen in Hongarije trekt het Giropeloton, vandaag op de rustdag, naar Sicilië. Morgen staat de eerste rit op Italiaanse bodem, op de flanken van de Etna, op het programma. Wij vroegen aan Renaat Schotte, onze man in de Giro, of de Hongaarse driedaagse smaakt naar meer.

"Gouden periode voor Hongaarse wielerliefhebber"

Voor Renaat Schotte was de passage in Hongarije zeker voor herhaling vatbaar

"Er was vooraf wat twijfel over het enthousiasme van de Hongaren, maar die hebben dat grandioos weggevaagd." "De hoofdstad Boedapest liep storm voor de tijdrit en tijdens de twee ritten in lijn zag ik eigenlijk hetzelfde verhaal: alle hens aan dek en veel enthousiasme. Niet alleen voor die paar Hongaren in koers maar in het algemeen voor alle renners en uiteraard de klassementsmannen."

Ik zag volksfeesttoestanden, spinsessies met 10-tallen mensen langs het parcours Renaat Schotte

Het was voor Renaat duidelijk te zien dat het publiek wist waar de klepel hing en dat iedereen die van dicht of ver met de koers begaan was op het parcours aanwezig was. "Voor de Hongaarse wielerliefhebber is het echt wel een gouden periode."

"Ik zag volksfeesttoestanden, spinsessies met 10-tallen mensen langs het parcours. Goeie promotie voor het wielrennen in Hongarije, waar ze trouwens meteen kunnen op voortbouwen met de Ronde Van Hongarije die woensdag start."

"Spijtig dat ik altijd zo vroeg in mijn bed moest"

Vooraf werd gevreesd dat het Hongaarse regime de Giro zou misbruiken om z'n imago op te poetsen, het zogenaamde sportswashing. Maar dat heeft onze wielerman niet gezien. "We hebben Viktor Orban niet gezien. Voor het progressieve Boedapest - waar ze trouwens niet echt op de populistische premier stemmen - was het echt pure

citymarketing." Boedapest heeft een heel positieve indruk nagelaten op Schotte. "Ik zag een heel grote levenslust bij de mensen ondanks de lagere levensstandaard. Het is de ideale citytrip voor jonge mensen!" "Ik heb een paar keer laat rondgelopen en gezien dat er een bruisend nachtleven heerst. Spijtig dat ik altijd zo vroeg in mijn bed moest, want de ruin-bars zagen er echt wel aanlokkelijk uit. En, ik heb 3 keer goelasj gegeten: echt lekker!"

"Ze rijden hier als gekken!"

"Ik heb gemerkt dat de Hongaarse politie weinig van de koers kent", lacht Renaat, als we polsen naar wat hem geërgerd heeft in Hongarije. "Ze komen heel stug over en een sticker op de wagen of een accreditatie van een wielerwedstrijd die voorbijkomt, betekent voor hen niet echt veel." "Ze spreken ook amper een woord Engels, dus de communicatie was soms heel moeilijk. De pers werd normaal behandeld. Het was in mijn ogen eerder een typisch Oost-Europese politiestijl."

