OFFICIEEL: Consortium rond Todd Boehly neemt Chelsea over voor 5 miljard euro

Todd Boehly is het gezicht van de overname van Chelsea. De Amerikaan is een zakenman en investeerder. Hij heeft belangen in verzekeringen, onroerend goed, technologie en voeding.

Boehly investeert ook in media, entertainment en sport. Hij is voor 20 procent eigenaar van baseballteam LA Dodgers en mede-eigenaar van de LA Sparks, het vrouwenbasketbalteam in de WNBA.

Waarom Amerikaanse investeerders geïnteresseerd zijn in een Europese voetbalclub aan de top, werd eerder deze week uitgelegd in onze podcast De Tribune (zie het gerelateerde artikel).