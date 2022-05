Bijna-papa Oliver Naesen: "Mijn auto staat klaar aan het parcours om te vertrekken"

In de straten van Cassel leek Oliver Naesen heel even op weg naar de dagzege in de Vierdaagse van Duinkerke, maar moest finaal vrede nemen met de 2e stek na een counter van Gianni Vermeersch.



"Ik weet uit ervaring dat de Vierdaagse van Duinkerke altijd beslist wordt in Cassel", gaf Naesen na afloop aan. "De eerste twee ritten waren voor de sprinters. Dan was er die aankomst op de Mont Saint Eloi en daarna opnieuw een massasprint."



"Ik weet ondertussen door de jaren heen wel al wat ik kan en niet kan. Die levensgevaarlijke sprints laat ik echt wel aan mij voorbij gaan. Ik wil het wel kunnen, maar ik kan het niet en dan blijf je daar beter uit weg."



In Cassel was het erg close. "Ik ben vol doorgegaan in de laatste 500 meter. Maar Gianni Vermeersch bleek dus iets sterker te zijn. Het is hier altijd een secondespel. Dat is dit jaar niet anders", aldus Naesen, die elk moment vader kan worden.

"Ik verwacht het liefst van al nog geen telefoontje morgen met de melding dat mijn eerste kindje (een dochter, red.) op komst is. Elke dag staat mijn auto wel aan het parcours. Als de bevalling start, dan vertrek ik direct naar het moederhuis. Vandaag was mijn grootmoeder ook aanwezig in Cassel. Het deed deugd mijn familie eens kort te zien."