België boven in Vierdaagse van Duinkerke: Vermeersch wint rit, Gilbert is nieuwe leider

Naesen strandde op de tweede plaats en dat is ook de plaats die hij in het klassement inneemt. Philippe Gilbert greep naast de ritzege, maar niet naast de leiderstrui. De veteraan van Lotto-Soudal verdedigt morgen in de slotrit een voorsprong van 4 seconden.

Gilbert dropte zijn bommetje nog voor de rode vod en werd eerst bijgehaald door Gianni Vermeersch en later ook Oliver Naesen . Naesen stak een hand uit naar de zege door in de laatste bocht binnendoor te versnellen, maar Vermeersch had op de dalende strook op kasseien het laatste woord.

Voor de ritzege speelden de vroege vluchters niet mee. Lotto-Soudal mikte op een bisnummer van Philippe Gilbert en ploegmaat Andreas Kron was het ideale lanceerplatform op de slothelling in Cassel.

"Eindelijk is het eens feest", jubelt geplaagde Vermeersch

Het was de eerste zege van het seizoen voor Gianni Vermeersch en daar was hij erg gelukkig mee. Hij kende een moeilijk seizoensbegin waarin hij geplaagd werd door valpartijen en ziekte."Ik ben zeker tevreden met deze zege", zei Vermeersch.

"Eindelijk is het eens feest. Ik heb mijn deel van de pech wel al gehad dit jaar. Ik was veel betrokken in valpartijen en na Tirreno-Adriatico werd ik nog eens ziek. Dat kwam er dan nog eens bij. Eigenlijk heb ik nooit het goede gevoel gevonden, tot vandaag dan."

"Eigenlijk was dit mijn gedroomde en geliefkoosde etappe. Ik kom hier immers vaak langs. Deze Mont Cassel ligt op één van mijn trainingsparcoursen, vandaar. Ik ken het hier wel een beetje, wat voorkennis kan geen kwaad", lachte hij.

Het was Philippe Gilbert die op anderhalve kilometer van de eindmeet de knuppel in het hoenderhok gooide. "We wisten dat hij hier iets van plan was maar het moment dat Philippe Gilbert zijn molen op gang trok zat ik helemaal kapot."

"Ik moest daarom even passen. Toen het wat minder steil omhoog ging, kon ik weer in mijn ritme komen en slaagden we erin naar Gilbert toe te rijden. Daarna maakte ik me op voor de sprint in het dorp van Cassel. Het is hier nooit geen gemakkelijke spurt op die kasseien maar ik kon het wel halen."