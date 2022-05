Iedereen verrast, maar gunfactor Philippe Gilbert is groot: "Never say never, champion forever"

Nikolas Maes: "Iedereen was superblij"

"Er waren de laatste weken wel tekenen dat hij opnieuw op het juiste spoor zat. Hij was weer op een goed niveau en lachte meer op de bus, maar dat is natuurlijk geen garantie op een overwinning", zegt ploegleider Nikolas Maes.

"Iedereen was superblij. Niet alleen voor de zege van de ploeg, maar ook voor Phil zelf. Na zijn moeilijke maanden en jaren was iedereen wel begaan met zijn situatie", zegt Maes.

Ook op sociale media was er veel lof voor Gilbert. Op Instagram reageerden heel wat (ex-)renners op zijn overwinning. Onder anderen Nicolas Roche, Remi Cavagna, Thibau Nys, Enric Mas, Fausto Masnada en Iljo Keisse klapten virtueel in hun handen.

Gilbert is een geliefd figuur binnen het peloton. Zo weet ook Maes: "Iedereen heeft respect voor hem. Dat is ook logisch gezien zijn palmares. Daar wordt altijd rekening mee gehouden."

Ook op Twitter was Gilbert lange tijd trending. Onder anderen ex-ploegleider Marc Sergeant had mooie woorden voor zijn voormalige poulain: "Never say never, champion forever." Ook oud-topsprinter Robbie McEwen en onze eigenste Ruben Van Gucht waren in de wolken met Gilberts prestatie.