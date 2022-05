Eddy Demarez: "Je kunt duizend keer sorry zeggen, maar dat maakt het niet oké"

Eddy Demarez gaat opnieuw aan de slag als presentator en commentator. Dat heeft hij gezegd in een interview met Linde Merckpoel dat verschenen is op VRT NU. "Er is geen excuus voor wat ik heb gezegd en gedaan. Maar ik wil uit die fout nog iets goeds laten voortvloeien", klinkt het. Bekijk hier het volledige gesprek.