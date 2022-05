Waterpolo zkt. vrouwen: "Initiatieven om de sport aantrekkelijker te maken"

De Vlaamse Zwemfederatie is zich bewust van dit probleem. "We weten dat er meer vrouwenteams in het waterpolo nodig zijn. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Je hebt al snel tien meisjes per leeftijdscategorie nodig per club en die breng je niet zo makkelijk samen", zegt Wim Symoens van de Vlaamse Zwemfederatie.

Er zijn slechts weinig vrouwen in België die ervoor kiezen om aan waterpolo te doen. Zo zijn er maar 6 vrouwelijke waterpoloclubs in ons land, met Gent dus sinds afgelopen weekend als sterkste team.

"Iedereen droomt er toch van om eens aan een EK deel te nemen?"

Onlangs vond er ook een talentendetectie plaats in Aalst, die werd georganiseerd door de Waterpolo Academy in samenwerking met de Kroatische topclub Rijeka.

"We gaan in totaal vier verschillende talentendetecties doen de komende maanden en daaruit hopen wij een mooie selectie te maken van veelbelovende spelers", vertelt Joeri Van Steenberghe.

"Deze maand gaan we ook samen met de Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) een Girlpower-dag organiseren in Aalst, een evenement waar we de sport nog eens extra in de kijker zetten."

"Via ons nationaal team willen we meisjes duidelijk maken dat ze echt kunnen doorgroeien in het waterpolo’, zegt Wim Symoens. "Er is dus zeker toekomstperspectief."

De trainer van Black Waves is heel enthousiast over alle initiatieven. ‘Ik hoop dat de aanwezigheid van het nationale vrouwenteam jongeren warm kan maken voor hun eigen carrière’, zegt Nancy De Meulenaere.

"Ik hoop ook dat de Waterpolo Academy haar werk zal doen. Ik heb zelf nog in 1989 op het EK gestaan. Het is toch de droom van elke speler om dit ooit eens mee te maken in je carrière."