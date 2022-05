Waarom start de Giro in een land zonder wielertraditie? Sportswashing van Orban? Of toch city marketing?

Wie de wereldpers uitnodigt naar zijn land of stad stelt zich natuurlijk ook kwetsbaar op voor lastige en kritische vragen. Op de persconferentie voor de teampresentatie raakte een journalist het gevoelige LBGTQIA+-thema aan. Hongarije heeft de rechten van LBGTQIA+'ers stevig aan banden gelegd.

Paolo Bellino, de directeur van organisator RCS, deed er alles aan om om de hete brij heen te draaien. "Wij willen dat alle mensen kunnen genieten van dit evenement", bleef hij op de vlakte.

"Ik laat me niet in met politiek, want ik ben een sportorganisator. Sport is zowat het enige in onze maatschappij waar er geen grenzen zijn. Waar iedereen vrij is. Ik hoop dat dat ook zo is voor deze Giro-start in Boedapest."

En daar bleef het ook bij. Een collega-journalist die een vervolgvraag wou stellen werd kordaat de mond gesnoerd.