Thomas Detry zakt op derde dag weer wat weg op de British Masters

clock 18:55 18 uur 55. Met zijn totaal van 215 slagen, een onder par, telt Detry tien slagen meer dan de Deen Thorbjørn Olesen die alleen de leiding in handen heeft en met nog achttien holes te spelen drie slagen beter af is dan de Engelsman Marcus Armitage en de Duitser Hurly Long. . Met zijn totaal van 215 slagen, een onder par, telt Detry tien slagen meer dan de Deen Thorbjørn Olesen die alleen de leiding in handen heeft en met nog achttien holes te spelen drie slagen beter af is dan de Engelsman Marcus Armitage en de Duitser Hurly Long.

clock 18:53 18 uur 53.

clock 18:53 18 uur 53.

clock 18:51 18 uur 51. Detry zakt weer wat weg. Thomas Detry is met een derde ronde van 74 slagen van de 19e naar de 39e plaats gezakt op de British Masters. Detry, die zich na een foutloze tweede ronde van 67 slagen in de top 20 nestelde, kwam op dag drie niet verder dan twee over par. Net zoals in zijn eerste ronde moest hij twee keer de bal droppen nadat hij op de zesde en de twaalfde hole de bal na de afslag in het water zag verdwijnen. Na nog twee bogeys putte hij ook twee birdies weg, wat resulteerde in een ronde van twee over par. . Detry zakt weer wat weg Thomas Detry is met een derde ronde van 74 slagen van de 19e naar de 39e plaats gezakt op de British Masters. Detry, die zich na een foutloze tweede ronde van 67 slagen in de top 20 nestelde, kwam op dag drie niet verder dan twee over par. Net zoals in zijn eerste ronde moest hij twee keer de bal droppen nadat hij op de zesde en de twaalfde hole de bal na de afslag in het water zag verdwijnen. Na nog twee bogeys putte hij ook twee birdies weg, wat resulteerde in een ronde van twee over par.

clock 07-05-2022 07-05-2022.

clock 21:11 21 uur 11.

clock 21:09 21 uur 09. Detry rukt op na foutloze dag. Thomas Detry is met een foutloze ronde van 67 slagen van de 95e naar de 19e plaats geklommen in de British Masters golf. De 29-jarige Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, liep een foutloos parcours en putte birdies weg op holes dertien, vijftien, zeventien, vier en acht, waarmee hij zeven slagen minder nodig had dan tijdens de eerste ronde. Met een score van 141 slagen telt Detry zes slagen meer dan de Duitser Hurly Long die alleen de leiding waarneemt. De 26-jarige Long, die in 2020 de Italian Challenge won, telt een slag voorsprong op een trio: de Zweed Marcus Kinhult, de Schot Richie Ramsay en Deen Thorbjørn Olesen. . Detry rukt op na foutloze dag Thomas Detry is met een foutloze ronde van 67 slagen van de 95e naar de 19e plaats geklommen in de British Masters golf.



De 29-jarige Brusselaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, liep een foutloos parcours en putte birdies weg op holes dertien, vijftien, zeventien, vier en acht, waarmee hij zeven slagen minder nodig had dan tijdens de eerste ronde.



Met een score van 141 slagen telt Detry zes slagen meer dan de Duitser Hurly Long die alleen de leiding waarneemt. De 26-jarige Long, die in 2020 de Italian Challenge won, telt een slag voorsprong op een trio: de Zweed Marcus Kinhult, de Schot Richie Ramsay en Deen Thorbjørn Olesen.

clock 06-05-2022 06-05-2022.

clock 21:44 21 uur 44. Flauwe openingsdag van Thomas Detry. Met een openingsronde in 74 slagen, twee over par, en een gedeelde 95e plaats heeft Thomas Detry in het Engelse Sutton Coldfield geen goede beurt gemaakt op het British Open. Detry, die sinds eind maart aan geen toernooi meer deelnam, kende een moeilijke start. Na een birdie op de tweede hole, zag hij op de holes drie en zes de bal in het water verdwijnen, wat hem een dubbele bogey en een bogey kostte. Na nog een bogey op de negende hole, putte hij op de par-3 veertiende hole een birdie weg. In de stand telt de nummer 103 op de wereldranglijst acht slagen meer dan de Nieuw-Zeelander Ryan Fox, eerder dit jaar winnaar van de Ras Al Khaimah Classic en de Deen Thorbjørn Olesen, vijfvoudig European Tourwinnaar, die de leiding delen. Met een slag meer dan de leiders volgen de Chinees Wu Ashun, de Schot Richie Ramsay en de Duitser Hurly Long. . Flauwe openingsdag van Thomas Detry Met een openingsronde in 74 slagen, twee over par, en een gedeelde 95e plaats heeft Thomas Detry in het Engelse Sutton Coldfield geen goede beurt gemaakt op het British Open. Detry, die sinds eind maart aan geen toernooi meer deelnam, kende een moeilijke start. Na een birdie op de tweede hole, zag hij op de holes drie en zes de bal in het water verdwijnen, wat hem een dubbele bogey en een bogey kostte. Na nog een bogey op de negende hole, putte hij op de par-3 veertiende hole een birdie weg. In de stand telt de nummer 103 op de wereldranglijst acht slagen meer dan de Nieuw-Zeelander Ryan Fox, eerder dit jaar winnaar van de Ras Al Khaimah Classic en de Deen Thorbjørn Olesen, vijfvoudig European Tourwinnaar, die de leiding delen. Met een slag meer dan de leiders volgen de Chinees Wu Ashun, de Schot Richie Ramsay en de Duitser Hurly Long.