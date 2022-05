LIVE: Racing keert voor de rust (verrassend) terug tegen Gantoise

Racing is warempel op gelijke hoogte gekomen. Net voor de rust herstelde Tanguy Cosyns het evenwicht met een vederlicht tikje van dichtbij, 1-1. Gantoise was op dat moment al een tijdje duidelijk de betere ploeg, met naast de 0-1 ook nog een bal tegen de paal.

16 uur 44. Rust: 1-1. Racing is warempel op gelijke hoogte gekomen. Net voor de rust herstelde Tanguy Cosyns het evenwicht met een vederlicht tikje van dichtbij, 1-1. Gantoise was op dat moment al een tijdje duidelijk de betere ploeg, met naast de 0-1 ook nog een bal tegen de paal. .

Gantoise komt net voor het einde van kwart 1 op voorsprong. Arthur de Borrekens werkt de bal met een spectaculaire duik in doel: 0-1. Racing was goed aan het duel begonnen, maar gaandeweg nam Gantoise het commando over.

16 uur 24. Einde kwart 1: 0-1. Gantoise komt net voor het einde van kwart 1 op voorsprong. Arthur de Borrekens werkt de bal met een spectaculaire duik in doel: 0-1. Racing was goed aan het duel begonnen, maar gaandeweg nam Gantoise het commando over. .

16 uur . De terugmatch is begonnen. Racing en Gantoise zijn eraan begonnen. Gisteren speelden de teams gelijk tegen elkaar (2-2), wat wordt het vanmiddag in een zonnig en stemmig Louvain-la-Neuve? .

clock 17:48

17 uur 48. Racing toont veerkracht in 1e finaleduel. De titelfinale in het hockey zal pas morgen beslist worden. De eerste confrontatie tussen Gantoise en Racing is uitgedraaid op een 2-2-gelijkspel. Gantoise was voor het grootste gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg en ging verdiend rusten met een 2-0-bonus. Maar na de rust knokte Racing zich langszij. Een goal van Charlier aan het einde van het 3e quarter luidde de ommekeer in. Drie minuten voor tijd tekende Cosyns na een strafcorner voor de gelijkmaker. Zondag kijken Racing en Gantoise elkaar opnieuw in de ogen. Dan weten we wie kampioen wordt. .