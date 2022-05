Kim Clijsters Academy houdt ermee op na financiële doorlichting: "Harde dobber voor Kim"

De Kim Clijsters Academy zag zo'n 8 jaar geleden het daglicht in Bree, de heimat van Kim Clijsters. Sporters konden er terecht voor tennis- en padellessen.

Maar na een grondige financiële doorlichting werd beslist om de activiteiten vanaf 1 juli definitief stop te zetten.

“Kim had zo’n acht jaar geleden de droom om in Bree een internationale trainingsschool uit te bouwen in een gezellige clubcontext."

"Maar onder meer door corona en haar verhuis naar de VS, moeten we die droom nu toch opbergen", zegt Ruben Clijsters, de neef van Kim en manager van de Academy.



“Het is een harde dobber voor het hele team, en zeker ook voor Kim. Maar we hebben hier lang over nagedacht en dit is de enige optie.”

3 weken geleden maakte Clijsters ook al bekend dat ze haar comeback als tennisster zou stopzetten.