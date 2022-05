Gantoise verovert goede uitgangspositie tegen Dragons in heenwedstrijd van hockeyfinale

Gantoise verzilvert overwicht in eerste helft

Met Gantoise en Dragons stonden dezelfde teams als vorig jaar in de hockeyfinale bij de vrouwen. Gantoise hoopte haar landstitel te verlengen, Dragons hoopte dan weer op een eerste titel sinds 1994.



In het eerste kwart waren het vooral de Gentenaars die zich lieten gelden. Dat overwicht werd via speerpunt Ballenghien al snel omgezet in een voorsprong, met haar 24e treffer van het seizoen.



Dragons moest aan de bak, maar had veel moeite met de organisatie van Gantoise, dat via strafcorner nog enkele keren gevaarlijk kon zijn.



Ook in het tweede kwart bleef Gantoise de beste ploeg. Na een knappe aanval over verschillende stations kwam de bal voor de stick van Gasparie, die maar binnen hoefde te tikken.



Nog voor de rust leek het al pompen of verzuipen voor Dragons, de Antwerpenaren mochten blij zijn dat er bij de pauze slechts 0-2 op het bord stond.