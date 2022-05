Sabine Appelmans vanop de Brussels Padel Open: "Padel is een blijvertje, er is zelfs nog groeimarge"

Sinds corona zijn de padelbanen en -clubs als paddenstoelen uit de grond geschoten in ons land. "De sport is de laatste jaren erg gegroeid in België en daarom wilden we ook de topspelers naar ons land halen", zegt Sabine Appelmans, de ambassadrice van de Brussels Padel Open.

"De mensen willen dit graag zien: het is spectaculair en we zitten in het Gare Maritime op een supermooie locatie. Zelfs de spelers waren onder de indruk. Er kunnen 5.000 mensen naar de matchen kijken en in het weekend zal het een vol huis zijn."

"Dit zal de padelsport alleen maar doen groeien, niet alleen in België maar wereldwijd."

Appelmans denkt dan ook niet dat de hype rond padel zal afnemen nu ook corona stilaan naar het achterplan verdwijnt. "Padel is een blijvertje. Bijna alle tennisclubs hebben padelbanen en we merken dat de mensen ook na corona blijven spelen. Bovendien zit er een goeie structuur achter. Ik denk zelfs dat er nog groeimarge is."