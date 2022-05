Na uitsluiting van Europees voetbal: Rusland overweegt overstap naar Aziatische confederatie

De Russische inval in buurland Oekraïne heeft ook sportieve gevolgen. In zowat alle sporten worden stappen ondernomen om de Russen te sanctioneren.

Dmitri Pirog, een voormalig bokser en huidig parlementslid, vreest dat de sancties nog een tijdje kunnen aanhouden en denkt luidop aan oplossingen. Volgens hem kan de Aziatische voetbalconfederatie een uitweg bieden.

"In Azië werken er heel wat gereputeerde Europese coaches en het voetbal boekt er veel progressie", zegt Pirov.

Niet iedereen in Rusland is het daarmee eens. Bondsvoorzitter Vjatsjeslav Koloskov ziet geen heil in een overstap: "Het zou de dood betekenen voor het Russisch voetbal. We zouden ons nooit meer bij onze Europese familie kunnen aansluiten."

Of de overstap er ook effectief van zal komen is dus nog lang niet duidelijk. Het zou alleszins heel uitzonderlijk zijn dat een land wisselt van confederatie. Enkel Israël (van Azië naar Europa) en Australië (van Oceanië naar Azië) deden dat al voor.