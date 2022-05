Liveblog: Maxime Hordies verovert goud in tijdrit op wereldbeker Para-cycling Oostende, zilver voor Tim Celen

18 uur 03. 1e plaats Maxime Hordies (MH1). Overijsenaar Maxime Hordies wint de tijdrit in Oostende. Hij was daarmee 30 seconden sneller dan de Italiaan Fabrizio Cornegliani. 3e plaats is voor de Fin Teppo Polvi. .

17 uur 15. Volgende Belg in actie van Paralympic Team Belgium: Maxime Hordies (MH1). Maxime Hordies (MH1) De Overijsenaar rijgt de laatste jaren de medailles aan elkaar. Als tiener geraakte hij verlamd door een turnongeval. Hij werkt vandaag voor de Brusselse brandweer aan de dispatch. De dorpsgenoot van Kris Bosmans verzilverde na de Paralympische Spelen van Tokio voor de 2e maal op een rij de sporttrofee van Overijse 2022. De eerste maal was na zijn gouden medaille op het wereldkampioenschap 2019 in Nederland. Paralympische Spelen: Tokio 2021: bronzen medaille in de tijdrit – 6e plaats in de wegwedstrijd Wereldkampioenschap 2021 (Cascais): bronzen medaille wegwedstrijd, bronzen medaille tijdrit Wereldkampioenschap 2019 (Emmen): gouden medaille wegwedstrijd, zilveren medaille tijdrit Winnaar van de Wereldbeker 2019 in MH1 Wereldkampioenschap 2018 (Italië): 6e wegwedstrijd, 8e tijdrit .

clock 16:55

16 uur 55. Volgende Belg in actie van Paralympic Team Belgium: Laurence Van de Vyver (WH3) . Laurence Van de Vyver (WH3) is geboren en getogen in Gent. Handbiken is sinds 2019 alles in haar leven. “Ik had altijd veel sport nodig. Het is enorm lastig en vormt daarom een uitdaging.” Als 5-jarig kind begon Laurence met judo en ze groeide uit tot een Belgische topjudoka, onder het bewind van toenmalige coach Jean-Marie Dedecker. Ze werd meermaals Belgisch kampioen in de categorie -57 kg. Op het EK voor junioren (U20) in Boedapest (Hongarije) werd ze vijfde, maar helaas kwetste ze zich toen aan de knie en moest ze stoppen met judo. Ze schakelde over naar roeien, waarin ze ook meerdere Belgische titels behaalde. In januari 2017 werd Van de Vyver ziek en kreeg ze tintelingen in haar voeten. Dokters wezen naar het Guillain-Barré syndroom, een immuunziekte van de perifere zenuwen. Al snel volgden verlammingsverschijnselen van het onderste en bovenste ledematen, alsook van de ademhalingspieren en die in het gelaat. Na een maand in coma begon ze aan haar herstel. Laurence is een van de patiënten voor wie de aandoening chronisch blijft. Ze is verlamd vanaf haar borst en zit in een rolstoel. Laurence Van de Vyver nam in mei en juni 2021 deel aan respectievelijk de wereldbeker Para-cycling in Oostende en het wereldkampioenschap G-wielrennen in Portugal. Door haar goede prestaties verzekerde ze zich van een selectie voor de Paralympische Spelen in Tokio. In Japan reed ze naar een achtste plaats in de tijdrit en de teamrelay (met Jonas Van de Steene en Jean-François Deberg) .