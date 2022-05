Liveblog: Hoogdag voor Para-cycling World Cup in Oostende!

11 uur 19. Start 12u16. Celen start als laatste in de MT2-klasse, omdat hij vorig jaar de meeste UCI-punten heeft vergaard in het wereldbekerklassement. (meer uitleg over de klassen en para-cycling, klik op foto hieronder) .

clock 23:36

23 uur 36. Belg van het moment: Tim Celen (MT2). Tim Celen stond op amper 18-jarige leeftijd aan de start van de wegrit en tijdrit op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 . Een geweldige ervaring die hem een boost gaf voor de verdere ontwikkeling van de rest van zijn carrière. Zijn eerste succes kwam er één jaar later op de UCI wereldbeker in Italië , waar hij zijn 1ste gouden plak uit zijn jonge carrière behaalde. In 2021 stond hij in bloedvorm aan de start van de Ronde in Vlaanderen . De eerste G-wielerklassieker. die hij solo won . Een week later sprintte hij naar goud in de wegrit op de World Cup Para-cycling in Oostende. Hij pakte ook het zilver in de tijdrit. Begin juni 2021 bereikte Tim Celen het absolute hoogtepunt in zijn nog jonge carrière. Hij werd wereldkampioen op de weg op het wereldkampioenschap in Portugal. In de zomer presteerde hij fantastisch op de Paralympische Spelen in Tokio . Celen won brons in de tijdrit en zilver in de wegrit bij de driewielers. Ook zo benieuwd naar Celen? Volg hier alles op de voet. .