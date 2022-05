Live: Dag 2: tijdrit C- & B-klasse Maxime Hordies verovert goud in tijdrit op wereldbeker Para-cycling Oostende, zilver voor Tim Celen

clock 10:15 10 uur 15. Voorlopige 11e Thibaud Thomanne (MC2) . Voorlopige 11e aankomsttijd Thibaud Thomanne (MC2) . Voorlopige 11e Thibaud Thomanne (MC2) Voorlopige 11e aankomsttijd Thibaud Thomanne (MC2)



1e aankomsttijd Ewoud Vromant (MC2). Daar komt hij dan. Wat een buitenaardse prestatie. Hij reed als een racebolide over het parcours met een gemiddelde van 45.75 km/u. Wat een atleet, topsporter van de bovenste plank. Hij heeft er alles aan gedaan qua materiaal. Zelfs zijn kettingen ingewaxed om nog sneller te gaan over het parcours te vliegen. De Herzelenaar was flying. Hopelijk houdt hij stand tegen de Fransman.

2e beste tussentijd Fransman Alexandre Leaute (MC2). 2e beste tijd Fransman Alexandre Leaute (MC2) met 1 seconde achterstand op onze Belg. Ongelooflijk spannend maken de 2 heren het. 2 en 3 van de Paralympische Spelen in Tokio.

2 en 3 van de Paralympische Spelen in Tokio.

Ewoud Vromant (MC2) snelste tussentijd. Ewoud Vromant (MC2) snelste tussentijd met een gemiddelde van 45,52 kml/u. Daarmee gaat hij als een bolide over het parcours met 3 km/u sneller als de 2e tussentijd. ON-GELOOF-LIJK

Daarmee gaat hij als een bolide over het parcours met 3 km/u sneller als de 2e tussentijd. ON-GELOOF-LIJK

2e tijd Nederlander Andre Wijnhoud. 2e tijd Nederlander Andre Wijnhoud gemiddelde 42,47 km/u.



8e tussentijd Thibaud Thomanne (MC2). 8e tussentijd Thibaud Thomanne (MC2) met een gemiddelde van 39,87 km/u.



Voorlopige leider Nieuw-Zeelander Fraser Sharp (MC2). 13 renners zijn al doorgekomen aan de aankomst. Fraser Sharp neemt de leiding met een gemiddelde van 42,5 km/u. Laatste ronde.

start Ewoud Vromant (MC2). De Herzelenaar Ewoud Vromant (MC2) staat klaar aan start. Ook voor hem geldt dat de meeste bochten op het technische parcours kunnen genomen worden zonder aan de remmen te komen. Enkel 2 bochten moet er aan de remmen gekomen worden. En hij is vertrokken...



start Thibaud Thomanne (MC2). 5, 4, 3, 2, 1....en hij is vertrokken....vol op de pedalen om de technische zone goed in te gaan. Elke bocht goed aansnijden gaat in eerste instantie het belangrijkste zijn. De eerste bocht van links van de baan, insnijden en vol aanzetten naar de buitenkant van de bocht zonder aan de remmen te komen.

Bijna start aan onze landgenoten. Nog enkele renners en dan komt de 1e Belg aan de start ThibaudThomanne (MC2).



Start 1e renner Koreaan Pumseok Seo (MC2). Daar gaat hij dan. De Koreaan Pumseok Seo (PMC2) is vertrokken. De tijdrit kan volop beginnen waar we vooral ons focussen op de Belgen van ParalympicTeam Belgium.

In mijn vrije tijd doe ik meerdere keren per week aan darts in de doorgang van het huis, waardoor er enorm veel gaatjes in de deur zitten. Ewoud Vromant (MC2)

2e Belg in actie van Paralympic Team Belgium: Ewoud Vromant (MC2). Ewoud Vromant (MC2) Handicap: bovenbeen amputatie in 2013, vanwege een tumor Paralympische sport: * eerste paralympische sport ervaring was skiën op 1 been in 2014 * atletiek: Belgisch kampioen 2015 100m en 200m, huidig Belgisch Record (BR) op 4x100m in 2016 * zwemmen: brons op 100m vrije slag in 2016, zilver op 50mvrije slag in 2016 * Wielrennen: gestart op nationaal niveau in 2016,internationaal vanaf 2017 * In 2016 nam ik deel aan 3 BK's: atletiek, zwemmen (zilveren brons) en wielrennen (brons). Beroep: Professioneel wielrenner bij Sport Vlaanderen, eind 2019 10 jaar gewerkt bij Engie als industrieel ingenieur. Specialiteit: tijdrijden en individuele achtervolging Zilver - Paralympische Spelen Tokyo (JAP) 2020 - tijdrit Goud - WK baanwielrennen Milton (CAN) 2020 - 3km achtervolging Zilver - WK wielrennen Emmen (NED) 2019 - tijdrit Brons - WK wielrennen Emmen (NED) 2019 - wegrit Brons - WK baanwielrennen Apeldoorn (NED) 2019 - omnium(test event)

Handicap: bovenbeen amputatie in 2013, vanwege een tumor Paralympische sport: * eerste paralympische sport ervaring was skiën op 1 been in 2014 * atletiek: Belgisch kampioen 2015 100m en 200m, huidig Belgisch Record (BR) op 4x100m in 2016 * zwemmen: brons op 100m vrije slag in 2016, zilver op 50mvrije slag in 2016 * Wielrennen: gestart op nationaal niveau in 2016,internationaal vanaf 2017 * In 2016 nam ik deel aan 3 BK's: atletiek, zwemmen (zilveren brons) en wielrennen (brons). Beroep: Professioneel wielrenner bij Sport Vlaanderen, eind 2019 10 jaar gewerkt bij Engie als industrieel ingenieur. Specialiteit: tijdrijden en individuele achtervolging Zilver - Paralympische Spelen Tokyo (JAP) 2020 - tijdrit Goud - WK baanwielrennen Milton (CAN) 2020 - 3km achtervolging Zilver - WK wielrennen Emmen (NED) 2019 - tijdrit Brons - WK wielrennen Emmen (NED) 2019 - wegrit Brons - WK baanwielrennen Apeldoorn (NED) 2019 - omnium(test event)

Eerste Belg in actie van Paralympic Team Belgium: Thibaud Thomanne (MC2). Thibaud Thomanne (MC2) Classificatie: MC1/MC2 Hij zweeft tussen de 2 klassen. Momenteel is hij geclassificeerd in MC2, maar tijdens de tijdrit gaan de UCI Internationale Classifiers een evaluatie doen van zijn beweegpatroon. Het kan zijn dat hij dan in de lagere klasse MC1 valt of hij blijft in MC2. Afwachten tot na de tijdrit. Woonplaats: Warsage Club: Leg's Go Prestaties: Wereldkampioenschap 2021 (Cascaïs): 12e wegwedstrijd (MC2) Wereldkampioenschap 2019 (Emmen): 12e wegwedstrijd (MC1) en19e tijdrit (MC1)

Hij zweeft tussen de 2 klassen. Momenteel is hij geclassificeerd in MC2, maar tijdens de tijdrit gaan de UCI Internationale Classifiers een evaluatie doen van zijn beweegpatroon. Het kan zijn dat hij dan in de lagere klasse MC1 valt of hij blijft in MC2. Afwachten tot na de tijdrit. Woonplaats: Warsage Club: Leg's Go Prestaties: Wereldkampioenschap 2021 (Cascaïs): 12e wegwedstrijd (MC2) Wereldkampioenschap 2019 (Emmen): 12e wegwedstrijd (MC1) en19e tijdrit (MC1)

MC2-klasse 9.30 u. We starten vandaag om 9.30 u met als eerste renner de Koreaan Pumseok Seo. Voor de Belgen start Thibaud Thomanne (MC2) om 9.43 u. Vier minuten later start onze topper Ewoud Vromant (MC2) om 9.37 u, die zeker kanshebber is voor de medailles.

Parcoursbeschrijving. Het eerste stuk van de tijdrit gaat licht naar beneden. Na 500-tal meter is er een 1e bocht naar rechts, kort gevolgd door een 2e rechtse bocht. Na 300 meter volgt er weer een 3e rechtse bocht met daarna een technische zone, waar een halve cirkel moet gedraaid worden naar links. 300 meter rechtdoor tot er weer een 4e rechtse bocht komt. Een stuk valsplat omhoog om op de zeedijk in Mariakerke te komen, waar een 1e linkse bocht ligt te wachten. Door de vele bochten kan je hier onmogelijk indelen qua wattage. Vol door de bochten gaan is dan het advies, dus zeker spektakel verzekerd als je in de technische zone staat te supporteren. Daarna gaat het eindeloos rechtdoor van Oostende naar Middelkerke, waar de wind vrij spel heeft. Vandaag staat hij vol op kop. Hier moet je volgens het aangegeven wattage gecontroleerd rijden, dat de coach in het 'paceplan' heeft besproken. Anders bestaat de kans dat je in de 2e helft van de tijdrit explodeert. Juist voordat we in Middelkerke aankomen nemen de renners een U-bocht. Een gevaarlijk punt voor de mindere piloten uit het peloton. Van Middelkerke gaat het lijnrecht terug naar Oostende. De wind staat hier in het voordeel. Met de wind gunstig op het einde van de tijdrit kan je hier vol opentrekken naar de aankomst. Vanochtend rijden ze 2 ronden. In de namiddag zullen het er 3 zijn.