Live: Dag 2: Ewoud Vromant (MC2) pakt goud in wereldbeker tijdrijden in Oostende

Ewoud Vromant: "Opluchting dat ik kan winnen na 8 maanden zonder competitie".

Podium Ewoud Vromant (MC2) rond 13u. We wachten op beelden van het podium van Ewoud Vromant (MC2) rond 13u. Will be continued. Nu is er een pauze tot 14u, dan start de MB-klasse gevolgd door MC5-4-3 en ten slotte WB-klasse.

Uitslag WC2. 1. Duitse Maike Hausberger 2. Zwitserse Flurina Rigling 3. Columbiaanse Daniela Carolina Munevar Florez Onze landgenote eindigde op een 9e plaats. Wat een mooi resultaat is in haar eerste wereldbeker.

clock 10:22 10 uur 22. Ewoud Vromant (MC2) pakt goud voor het tweede jaar op rij in wereldbeker tijdrijden Oostende. Ewoud Vromant (MC2) wint met 5 seconden de wereldbeker in Oostende op Fransman Alexandre Leaute (MC2). Hij haalde het met een gemiddelde van 45.75 km/u. De 2e plaats is voor Alexandre Leaute (MC2) op 5 seconden, de Brit Matthew Robertson wordt 3e op 1'32". Onze landgenoot Thibaud Thomanne (MC2) is 15e.



clock 10:20 10 uur 20. Voorlopig podium MC2. 1e Ewoud Vromant 2e Matthew Robertson 3e Fraser Sharp

clock 10:15 10 uur 15. Voorlopige 11e aankomsttijd Thibaud Thomanne (MC2).



clock 10:13 10 uur 13. 1e aankomsttijd Ewoud Vromant (MC2). Daar komt hij dan. Wat een buitenaardse prestatie. Hij reed als een racebolide over het parcours met een gemiddelde van 45.75 km/u. Wat een atleet, topsporter van de bovenste plank. Hij heeft er alles aan gedaan, zelfs qua materiaal. Hij heeft speciaal zijn kettingen ingewaxt om nog sneller te gaan over het parcours te vliegen. De Herzelenaar was flying. Hopelijk houdt hij stand tegen de Fransman.

clock 10:12 10 uur 12. 2e beste tussentijd Fransman Alexandre Leaute (MC2). 2e beste tijd Fransman Alexandre Leaute (MC2) met 1 seconde achterstand op onze Belg. Ongelooflijk spannend maken de 2 heren het. 2 en 3 van de Paralympische Spelen in Tokio.

clock 10:00 10 uur. Ewoud Vromant (MC2) snelste tussentijd met een gemiddelde van 45,52 km/u. Daarmee gaat hij als een bolide over het parcours met 3 km/u sneller als de 2e tussentijd. ON-GELOOF-LIJK

clock 09:59 09 uur 59. 2e tijd Nederlander Andre Wijnhoud gemiddelde 42,47 km/u.



clock 09:58 09 uur 58. 8e tussentijd Thibaud Thomanne (MC2) met een gemiddelde van 39,87 km/u.



clock 09:48 09 uur 48. Voorlopige leider Nieuw-Zeelander Fraser Sharp (MC2). 13 renners zijn al doorgekomen aan de aankomst. Fraser Sharp neemt de leiding met een gemiddelde van 42,5 km/u. Laatste ronde.

clock 09:47 09 uur 47. start Ewoud Vromant (MC2). De Herzelenaar Ewoud Vromant (MC2) staat klaar aan start. Ook voor hem geldt dat de meeste bochten op het technische parcours kunnen genomen worden zonder aan de remmen te komen. Enkel 2 bochten moet er aan de remmen gekomen worden. En hij is vertrokken...



clock 09:43 09 uur 43. start Thibaud Thomanne (MC2). 5, 4, 3, 2, 1....en hij is vertrokken....vol op de pedalen om de technische zone goed in te gaan. Elke bocht goed aansnijden gaat in eerste instantie het belangrijkste zijn. De eerste bocht van links van de baan, insnijden en vol aanzetten naar de buitenkant van de bocht zonder aan de remmen te komen.

clock 09:41 09 uur 41. Bijna start aan onze landgenoten. Nog enkele renners en dan komt de 1e Belg aan de start ThibaudThomanne (MC2).