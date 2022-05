Dag 3: wegritten van T-klasse om 9h met huidig wereldkampioen Tim Celen (MT2). Vervolgens H-klasse vanaf 11h

16 uur 15. Chocolade medaille voor Griet Hoet/Anneleen Monsieur (WB) . Goud voor de Ieren Katie-George Dunlevy/Eve McCrystal (WB) Zilver gaat naar Alison Peasgood/Hazel Smith (WB) Brons gaat naar Britse Sophie Unwin/Jenny Holl (WB) Het Gentse koppel Griet Hoet/Anneleen Monsieur (WB) is daarmee genaderd tot op 10 seconden. Vorig jaar mochten de dames nog 3 ronden doen. Nu breken die 2 ronden van dit jaar hen zuur op als je ziet dat ze in de laatste ronde 20 seconden terug hebben genomen op het Britse paar Britse Sophie Unwin/Jenny Holl. .

15 uur 58. Ik kreeg de vraag van Monsieur in 2015 of ik eventueel mee wou gaan naar de Paralympics. Dat klonk als muziek in de oren. Het leek als een goede grap. Griet Hoet (WB).

Griet Hoet/Anneleen Monsieur (WB) starten als laatste in de WB-klasse, omdat ze vorig jaar de meeste UCI-punten hebben vergaard in het wereldbekerklassement.

Griet Hoet/Anneleen Monsieur (WB) starten als laatste in de WB-klasse, omdat ze vorig jaar de meeste UCI-punten hebben vergaard in het wereldbekerklassement. Griet Hoet/Anneleen Monsieur (WB) staan klaar op startpodium. 5, 4, 3, 2, 1...go....de dames zijn vertrokken.

15 uur 47. Laatste Belgen in actie van Paralympic Team Belgium: Griet Hoet/Anneleen Monsieur (WB). Sinds 2015 vormen Griet Hoet en Anneleen Monsieur een onafscheidelijk tandemduo. Griet heeft retinitis pigmentosa, een degeneratieve oogziekte. De damestandem kreeg een wildcard voor deel te aan de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016. Sinds 2017 behoren de dames tot de absolute wereldtop in het baanwielrennen, met de 3 kilometer individuele achtervolging als specialiteit. De dames wonnen vier jaar op rij WK-medailles op de piste, goed voor zeven stuks in totaal! In 2018 won Griet het UCI wereldbekerklassement, als eerste Belgische blinde dame ooit. In 2021 sprintten ze naar goud op de wereldbeker Para-cycling in Oostende, en ook in de tijdrit waren ze de snelste. Op de Paralympische Spelen in Tokyo 2020 beleefden ze het hoogtepunt uit hun carrière tot dusver: Brons - Paralympische Spelen Tokio 2020 op Kilometer tijdrit met pilote Anneleen Monsieur. .