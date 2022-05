Clincke, Hoet en Vromant doen er nog 3 Belgische medailles bij op WB Para-cycling

clock 21:04

21 uur 04. Vromant moet vrede nemen met zilver. In de C2-race is Ewoud Vromant op een zucht van het goud gestrand. De 37-jarige Belg beet in de sprint zijn tanden stuk op de Fransman Alexandre Leaute. Thibaud Thomanne finishte als 12e. In de C3 was Kris Bosmans de beste Belg met een 18e plaats. Raphael Legros finishte nog net in de top 20, Jan Vissers was 21e. Koen Heuvinck is 7e geworden in de C1-race. .