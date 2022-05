Arne Marit geeft op in Vierdaagse na 2e valpartij in 2 dagen: "Die finale was echt schandalig"

Arne Marit raakte gisteren al betrokken in de val die Arnaud De Lie het vervolg van de Vierdaagse kostte. Ondanks schaafwonden over zijn hele lichaam ging de renner van Sport Vlaanderen vandaag toch weer van start.

Maar bij het opdraaien van de plaatselijke ronde in Maubeuge ging Marit opnieuw tegen de vlakte, waarna hij toch maar de handdoek gooide. "Vooral de blessure aan zijn knie baart ons zorgen", zegt ploegleider Hans De Clercq.

"Die finale was echt wel schandalig", zegt Philippe Gilbert (Lotto-Soudal). "Her en der waren er hoge borduren en was de weg bezaaid met allerlei dingen. Nog voor we de plaatselijke ronde aanvatten was er al een valpartij."

Gilbert liet zich in de eerste twee dagen al een paar keer opmerken in zijn laatste Vierdaagse van Duinkerke. "Ik heb een goed gevoel. Ik ben ook niet meer ziek. Ik kan weer normaal ademen. Dat was al twee tot drie maanden geleden. De Mont Cassel op zaterdag? We zien wel. Ik voel me alvast goed."