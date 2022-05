Zomertransfers in België: Schalke haalt Cissé in Gent, Club-huurling Van den Keybus langer bij Westerlo

clock 20:47

20 uur 47. Schalke haalt Cissé transfervrij weg bij Gent. Ibrahima Cissé ruilt de beloften van AA Gent voor Schalke 04. De 21-jarige Malinese centrale verdediger, die einde contract was in Gent, tekent voor vier seizoenen bij de Duitse traditieclub. In 2019 haalde Gent Cissé weg bij Chateauroux, maar een succesverhaal werd de passage in Gent niet. Dit seizoen kwam hij twee keer in actie voor de A-ploeg, één keer in de Conference League en één keer in de competitie. .