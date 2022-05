Zomertransfers in België: Anderlecht legt Zeno Debast (18) vast tot 2025

clock 11:39

11 uur 39. Zeno Debast verlengt tot 2025 bij Anderlecht. Anderlecht heeft het contract van Zeno Debast opengebroken. De 18-jarige verdediger verlengde zijn overeenkomst, die nog liep tot eind juni 2023, tot medio 2025. Debast is een jeugdproduct van Anderlecht en maakte in mei 2021 zijn officieel debuut in het eerste elftal. Voorlopig zit hij aan zeven officiële wedstrijden voor paars-wit, waarvan vijf dit seizoen. De voorbije weken speelde hij niet door een voetblessure. "Mijn grootste wens was om ooit in de kleedkamer van Anderlecht te zitten en mijn eerste wedstrijden in het stadion te spelen", zei Debast. "Ik zag jongens als Youri Tielemans en Leander Dendoncker het voor mijn neus doen. Ik droomde er altijd van om, net zoals hen, bij de ploeg van mijn hart te kunnen debuteren." "Maar het is voor jonge spelers zoals mij ook belangrijk om geduld te hebben tot het juiste moment aangebroken is. Ik ben erg blij dat het nu gelukt is, maar het is aan mij om het werk hier verder te zetten en mijn naam bij te schrijven in de prachtige geschiedenis van deze club." .