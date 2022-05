Wordt Knighton de nieuwe Bolt? "Hij doet ons alleszins dromen van een nieuwe sprintsensatie"

Ex-atleten Eline Berings (100 meter horden) en Cédric Van Branteghem (200, 400 en 4x400 meter) hebben zelf Usain Bolt zien schitteren, nu is er Erriyon Knighton. Het is nog pril, maar met 19"49 liep hij de snelste 200 meter als 18-jarige.

"Bijzonder straf", verwoordt Berings het. "Fenomenaal", vindt van Branteghem.

Berings: "Hij loopt niet alleen erg hard op zijn 18e, het is ook nog eens de snelste chrono in 10 jaar. En nog specialer: Knighton loopt die tijd in het begin van het seizoen, terwijl andere atleten nog volop aan het trainen zijn. Dat vind ik het strafste."

Van Branteghem: "Het gemak waarmee hij loopt, doet denken aan Bolt. In zijn beste jaren dan, want op zijn 18e liep hij nog als een slungel."

"Neen, die had zo'n grote sprong nog niet gezet op zijn 18e", stelt Berings, die nog een bedenking maakt.

"In de Verenigde Staten durven ze wel eens met te veel meewind lopen. Als je dan uit de bocht komt, vlieg je."