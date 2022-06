Transfers Jupiler Pro League: Holzhauser blijft in 1A bij OH Leuven

clock 14:55 14 uur 55. Christophe Lepoint tekent bij Seraing. Oudgediende Christophe Lepoint kiest op zijn 37e voor een nieuw avontuur in 1A. Na een passage bij het failliet verklaarde Moeskroen, tekent Lepoint nu een contract voor twee jaar bij Seraing. In het verleden was de middenvelder onder anderen actief bij KAA Gent, Zulte Waregem en Kortrijk. . Christophe Lepoint tekent bij Seraing Oudgediende Christophe Lepoint kiest op zijn 37e voor een nieuw avontuur in 1A. Na een passage bij het failliet verklaarde Moeskroen, tekent Lepoint nu een contract voor twee jaar bij Seraing. In het verleden was de middenvelder onder anderen actief bij KAA Gent, Zulte Waregem en Kortrijk.

14 uur 19. Holzhauser blijft in 1A bij OH Leuven. Raphael Holzhauser speelt het komende seizoen bij Oud-Heverlee Leuven. De Oostenrijker verlaat dus Beerschot, dat naar 1B degradeert. De transfer hing al een tijdje in de lucht want Holzhauser werd al gespot met OHL-trainer Marc Brys (ex-Beerschot). Holzhauser, 29, zal in Leuven weer op zoek gaan naar zijn beste niveau. Vorig jaar zakte hij samen met de rest van Beerschot door het ijs, maar het jaar voordien was hij nog een van de topkandidaten voor de Gouden Schoen.

De transfer hing al een tijdje in de lucht want Holzhauser werd al gespot met OHL-trainer Marc Brys (ex-Beerschot). Holzhauser, 29, zal in Leuven weer op zoek gaan naar zijn beste niveau. Vorig jaar zakte hij samen met de rest van Beerschot door het ijs, maar het jaar voordien was hij nog een van de topkandidaten voor de Gouden Schoen.

13 uur 33. Buta ruilt Antwerp gratis in voor Frankfurt. Aurélio Buta stapt van Antwerp over naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Bij de winnaar van de Europa League tekende hij een contract voor vier seizoenen. De 25-jarige Buta verlaat de Great Old transfervrij, zijn contract loopt eind deze maand af. De verdediger droeg het shirt van stamnummer 1 sinds 2017 en speelde in totaal 128 matchen voor Antwerp (2 goals, 21 assists). Afgelopen seizoen, waarin hij maanden out was door blessureleed, kwam de Portugees 21 keer in actie, onder meer in de groepsfase van de Europa League tegen Frankfurt (0-1 verlies).

Afgelopen seizoen, waarin hij maanden out was door blessureleed, kwam de Portugees 21 keer in actie, onder meer in de groepsfase van de Europa League tegen Frankfurt (0-1 verlies).

18 uur 39. Cercle licht de optie van Matondo niet. Cercle Brugge heeft de aankoopoptie voor Rabbi Matondo (21) in de huurovereenkomst met FC Schalke 04 niet geactiveerd. Dat laat de Vereniging donderdag weten. "Cercle was lange tijd bereid om dat wel te doen, maar een akkoord met de speler voor een definitieve overgang werd niet gevonden", zo klinkt het. Afgelopen seizoen was de Welshe winger goed voor 10 doelpunten en 4 assists in 27 wedstrijden.



"Cercle was lange tijd bereid om dat wel te doen, maar een akkoord met de speler voor een definitieve overgang werd niet gevonden", zo klinkt het.



Afgelopen seizoen was de Welshe winger goed voor 10 doelpunten en 4 assists in 27 wedstrijden.

17 uur 39. Eerste versterking voor Union. Runner-up Union heeft zijn eerste zomeraanwinst gepresenteerd: Arnaud Dony. "We strikken een jonge beloftevolle speler voor volgend seizoen. Arnaud Dony, die net 18 is geworden, komt over van STVV", meldt Union. "Arnaud groeide op in het Luikse Bas-Oha en doorliep de jeugdreeksen van Sint-Truiden. Via de U18, U21 maakte hij afgelopen seizoen al zijn debuut in 1A. De linksachter speelde drie wedstrijden met de Kanaries en liet een sterke indruk na." "Arnaud Dony is Unionist voor de komende drie seizoenen met optie op twee extra seizoenen."

"We strikken een jonge beloftevolle speler voor volgend seizoen. Arnaud Dony, die net 18 is geworden, komt over van STVV", meldt Union. "Arnaud groeide op in het Luikse Bas-Oha en doorliep de jeugdreeksen van Sint-Truiden. Via de U18, U21 maakte hij afgelopen seizoen al zijn debuut in 1A. De linksachter speelde drie wedstrijden met de Kanaries en liet een sterke indruk na."



"Arnaud Dony is Unionist voor de komende drie seizoenen met optie op twee extra seizoenen."

17 uur 19. Sinan Bolat trekt naar promovendus Westerlo. Sinan Bolat is de nieuwste aanwinst van KVC Westerlo. De Belgisch-Turkse doelman werd deze winter gelinkt aan een terugkeer naar de Turkse competitie, maar bleef uiteindelijk in België. Sindsdien was hij op een zijspoor beland bij KAA Gent. Bolat (33) was einde contract bij Gent en trekt nu dus gratis naar Westerlo. Hij tekende een contract voor 4 seizoenen.

14 uur 21. KV Kortrijk legt Billal Messaoudi definitief vast. KV Kortrijk houdt spits Billal Messaoudi definitief, de 24-jarige Algerijn werd gehuurd van de Algerijnse eersteklasser JS Saoura, mat tekende nu een contract tot 2026. Messaoudi kwam in 19 officiële duels in actie voor Kortrijk, goed voor 1 goal en 3 assists. Kortrijk kende een grijs seizoen in de Jupiler Pro League. Het eindigde onder coach Karim Belhocine met 37 punten na 34 speeldagen. Tien van de laatste elf competitieduels gingen verloren.



Messaoudi kwam in 19 officiële duels in actie voor Kortrijk, goed voor 1 goal en 3 assists.



Kortrijk kende een grijs seizoen in de Jupiler Pro League. Het eindigde onder coach Karim Belhocine met 37 punten na 34 speeldagen. Tien van de laatste elf competitieduels gingen verloren.

13 uur 23. Zulte Waregem vervolledigt sportieve staf met T2 Patrick Asselman en Govert Quintyn. Zulte Waregem heeft zijn staf rond nieuwe coach Mbaye Leye helemaal rond. Vandaag verwelkomde de club assistent Patrick Asselman en fysiektrainer Govert Quintyn. De 53-jarige Asselman was eerder al T2 van Leye bij Standard. Hij werkte voordien ook al als assistent en video-analist bij onder meer OH Leuven, FC Dender en Anderlecht. De 39-jarige Quintyn is docent bij Voetbal Vlaanderen. Hij moet "ernaar streven om, aan de hand van moderne methodieken, de fysieke capaciteiten van de A-kern naar een hoger niveau te tillen", aldus Zulte Waregem. Gianny De Vos (keeperstrainer), Kenny Santy (video-analist) en Jarno De Vleeschauwer (performance coach) blijven op post en vervolledigen de sportieve staf van Essevee. Eerder raakte al bekend dat trainers Timmy Simons en Davy de fauw de club zouden verlaten. "Met beiden is de voorbije weken zonder resultaat overlegd over een nieuwe functie binnen Essevee", legde Essevee uit. Zulte Waregem beëindigde de Jupiler Pro League op een tegenvallende zestiende plaats. Het kon maar net het behoud verzekeren.



De 53-jarige Asselman was eerder al T2 van Leye bij Standard. Hij werkte voordien ook al als assistent en video-analist bij onder meer OH Leuven, FC Dender en Anderlecht.



De 39-jarige Quintyn is docent bij Voetbal Vlaanderen. Hij moet "ernaar streven om, aan de hand van moderne methodieken, de fysieke capaciteiten van de A-kern naar een hoger niveau te tillen", aldus Zulte Waregem.



Gianny De Vos (keeperstrainer), Kenny Santy (video-analist) en Jarno De Vleeschauwer (performance coach) blijven op post en vervolledigen de sportieve staf van Essevee.



Eerder raakte al bekend dat trainers Timmy Simons en Davy de fauw de club zouden verlaten. "Met beiden is de voorbije weken zonder resultaat overlegd over een nieuwe functie binnen Essevee", legde Essevee uit.



Zulte Waregem beëindigde de Jupiler Pro League op een tegenvallende zestiende plaats. Het kon maar net het behoud verzekeren.



12 uur 10. Genk haalt eerste zomertransfer in Guinee. Racing Genk heeft zich versterkt met Ibrahima Sory Bangoura. De 18-jarige defensieve middenvelder komt over van de Johnson Académie Sport (SARL) in Guinee en ondertekende een overeenkomst voor 4 seizoenen. Bangoura zal in eerste instantie aansluiten bij de Genkse beloften, die volgend seizoen uitkomen in 1B. De Guineeër is de eerste zomertransfer voor Genk. Racing Genk beëindigde een teleurstellend seizoen in de Jupiler Pro League met een tweede plaats in de Europe play-offs. In de reguliere competitie werden de Limburgers pas achtste.



Bangoura zal in eerste instantie aansluiten bij de Genkse beloften, die volgend seizoen uitkomen in 1B. De Guineeër is de eerste zomertransfer voor Genk.



Racing Genk beëindigde een teleurstellend seizoen in de Jupiler Pro League met een tweede plaats in de Europe play-offs. In de reguliere competitie werden de Limburgers pas achtste.



22 uur 03. Parma licht de aankoopoptie op Cobbaut. Elias Cobbaut zal niet terugkeren naar Anderlecht, maar bij Parma blijven. De Belgische verdediger viel afgelopen seizoen in de smaak bij de Italiaanse tweedeklasser, waardoor die besloot om de aankoopoptie te lichten. "Elias een fantastisch persoon, die de meeste minuten van iedereen verzamelde dit seizoen", schrijft voorzitter Kyle Krause op Twitter. "Hij wordt een belangrijke schakel in onze kern voor volgend seizoen."



"Elias een fantastisch persoon, die de meeste minuten van iedereen verzamelde dit seizoen", schrijft voorzitter Kyle Krause op Twitter. "Hij wordt een belangrijke schakel in onze kern voor volgend seizoen."

12 uur 03. Anderlecht wil Vlap niet nog eens uitlenen aan Twente. Michel Vlap zal deze zomer weer op de oefenvelden van Anderlecht te bewonderen zijn. De 24-jarige middenvelder werd het voorbije seizoen uitgeleend aan FC Twente en kende daar een geslaagd seizoen. De Nederlander speelde alle duels en kon vijf keer scoren. Een verlengd verblijf is blijkbaar geen optie volgens Twente. "Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren aan ons. Aangezien een definitieve overname financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen", klinkt het.