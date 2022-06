Transfers Jupiler Pro League: Eupen haalt Welshman opgeleid bij Chelsea en Liverpool

clock 12:37 12 uur 37. Eupen gaat Angelsaksiche tour op. Er zal volgend seizoen wat meer Engels gesproken worden in Eupen. De Duitstalige club maakte de komst van de Engels-Welshe middenvelder Isaac Christie-Davies en de Engels-Grenadaanse linksachter Regan Charles-Cook bekend. De 24-jarige Christie-Davies maakt de overstap van de Engelse tweedeklasser Barnsley en tekende voor 2 jaar. De 25-jarige Charles-Cook komt voor 3 jaar over van de Schotse eersteklasser Ross County. Christie-Davies doorliep de jeugdopleidingen van Chelsea en Liverpool en speelde voor de Reds ook 1 duel in de hoofdmacht. Een doorbraak zat er echter niet in en Liverpool verhuurde hem in het voorjaar van 2020 aan Cercle Brugge. Ook daar kon hij zich door een zware blessure niet manifesteren. Na een passage bij Barnsley en een uitleenbeurt aan het Slovaakse DAC waagt hij nu zijn kans bij Eupen. Eupen-coach Bernd Storck werkte nog samen met Christie-Davies bij Cercle Brugge en DAC. Charles-Cook is een jeugdproduct van Arsenal en Charlton. In de zomer van 2020 streek hij neer bij Ross County en daar liet hij zich het voorbije seizoen opmerken met liefst 10 goals in 32 competitiematchen. Charles-Cook koos voor de nationale ploeg van Grenada en haalde er intussen vier caps. . Eupen gaat Angelsaksiche tour op Er zal volgend seizoen wat meer Engels gesproken worden in Eupen. De Duitstalige club maakte de komst van de Engels-Welshe middenvelder Isaac Christie-Davies en de Engels-Grenadaanse linksachter Regan Charles-Cook bekend.



De 24-jarige Christie-Davies maakt de overstap van de Engelse tweedeklasser Barnsley en tekende voor 2 jaar. De 25-jarige Charles-Cook komt voor 3 jaar over van de Schotse eersteklasser Ross County.



Christie-Davies doorliep de jeugdopleidingen van Chelsea en Liverpool en speelde voor de Reds ook 1 duel in de hoofdmacht. Een doorbraak zat er echter niet in en Liverpool verhuurde hem in het voorjaar van 2020 aan Cercle Brugge. Ook daar kon hij zich door een zware blessure niet manifesteren.



Na een passage bij Barnsley en een uitleenbeurt aan het Slovaakse DAC waagt hij nu zijn kans bij Eupen. Eupen-coach Bernd Storck werkte nog samen met Christie-Davies bij Cercle Brugge en DAC.



Charles-Cook is een jeugdproduct van Arsenal en Charlton. In de zomer van 2020 streek hij neer bij Ross County en daar liet hij zich het voorbije seizoen opmerken met liefst 10 goals in 32 competitiematchen. Charles-Cook koos voor de nationale ploeg van Grenada en haalde er intussen vier caps.

clock 18:37 18 uur 37. Cercle Brugge haalt aanvaller Emilio Kehrer (20). Cercle Brugge is gaan shoppen bij Freiburg in Duitsland. De twee clubs bereikten een akkoord over de transfer van de 20-jarige Emilio Kehrer. De spits tekent een contract tot juni 2025 met nog een optie op een bijkomend seizoen. Kehrer is een jeugdinternational voor Duitsland en hij speelde afgelopen seizoen bij de beloften van Freiburg, in de Duitse derde klasse.

Kehrer is een jeugdinternational voor Duitsland en hij speelde afgelopen seizoen bij de beloften van Freiburg, in de Duitse derde klasse.

clock 18:00 18 uur . Koné van Eupen naar Deinze. Mamadou Koné (30) verlaat eersteklasser KAS Eupen en verhuist transfervrij naar KMSK Deinze. De Ivoriaanse spits ondertekende er een contract voor twee seizoenen met optie voor een extra seizoen. De 30-jarige Koné voetbalde sinds 2020 bij KAS Eupen, na een eerdere uitleenbeurt van een half jaar in 2018. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden voor de ploeg uit de Oostkantons en wist daarin zes keer te scoren.

De 30-jarige Koné voetbalde sinds 2020 bij KAS Eupen, na een eerdere uitleenbeurt van een half jaar in 2018. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden voor de ploeg uit de Oostkantons en wist daarin zes keer te scoren.



clock 15:30 15 uur 30. Andreas Beck verlaat Eupen na drie seizoenen. De Duitse verdediger Andreas Beck (35) trekt na drie seizoenen de deur bij KAS Eupen achter zich dicht. Het aflopende contract van de voormalige Duitse international werd niet verlengd. "Dit afscheid is niet gemakkelijk. De laatste drie jaar bij Eupen waren voor mij heel bijzonder en ik ben enorm dankbaar voor deze mooie periode in mijn carrière. Ik wil de fans bedanken om me zo snel in de armen te sluiten en ik zal hun steun nooit vergeten", liet de Duitser nog optekenen.

De Duitse verdediger Andreas Beck (35) trekt na drie seizoenen de deur bij KAS Eupen achter zich dicht. Het aflopende contract van de voormalige Duitse international werd niet verlengd.

"Dit afscheid is niet gemakkelijk. De laatste drie jaar bij Eupen waren voor mij heel bijzonder en ik ben enorm dankbaar voor deze mooie periode in mijn carrière. Ik wil de fans bedanken om me zo snel in de armen te sluiten en ik zal hun steun nooit vergeten", liet de Duitser nog optekenen.



clock 14:55 14 uur 55. Christophe Lepoint tekent bij Seraing. Oudgediende Christophe Lepoint kiest op zijn 37e voor een nieuw avontuur in 1A. Na een passage bij het failliet verklaarde Moeskroen, tekent Lepoint nu een contract voor twee jaar bij Seraing. In het verleden was de middenvelder onder anderen actief bij KAA Gent, Zulte Waregem en Kortrijk.

clock 14:19 14 uur 19. Holzhauser blijft in 1A bij OH Leuven. Raphael Holzhauser speelt het komende seizoen bij Oud-Heverlee Leuven. De Oostenrijker verlaat dus Beerschot, dat naar 1B degradeert. De transfer hing al een tijdje in de lucht want Holzhauser werd al gespot met OHL-trainer Marc Brys (ex-Beerschot). Holzhauser, 29, zal in Leuven weer op zoek gaan naar zijn beste niveau. Vorig jaar zakte hij samen met de rest van Beerschot door het ijs, maar het jaar voordien was hij nog een van de topkandidaten voor de Gouden Schoen.

De transfer hing al een tijdje in de lucht want Holzhauser werd al gespot met OHL-trainer Marc Brys (ex-Beerschot). Holzhauser, 29, zal in Leuven weer op zoek gaan naar zijn beste niveau. Vorig jaar zakte hij samen met de rest van Beerschot door het ijs, maar het jaar voordien was hij nog een van de topkandidaten voor de Gouden Schoen.

clock 13:33 13 uur 33. Buta ruilt Antwerp gratis in voor Frankfurt. Aurélio Buta stapt van Antwerp over naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Bij de winnaar van de Europa League tekende hij een contract voor vier seizoenen. De 25-jarige Buta verlaat de Great Old transfervrij, zijn contract loopt eind deze maand af. De verdediger droeg het shirt van stamnummer 1 sinds 2017 en speelde in totaal 128 matchen voor Antwerp (2 goals, 21 assists). Afgelopen seizoen, waarin hij maanden out was door blessureleed, kwam de Portugees 21 keer in actie, onder meer in de groepsfase van de Europa League tegen Frankfurt (0-1 verlies).

Afgelopen seizoen, waarin hij maanden out was door blessureleed, kwam de Portugees 21 keer in actie, onder meer in de groepsfase van de Europa League tegen Frankfurt (0-1 verlies).

clock 18:39 18 uur 39. Cercle licht de optie van Matondo niet. Cercle Brugge heeft de aankoopoptie voor Rabbi Matondo (21) in de huurovereenkomst met FC Schalke 04 niet geactiveerd. Dat laat de Vereniging donderdag weten. "Cercle was lange tijd bereid om dat wel te doen, maar een akkoord met de speler voor een definitieve overgang werd niet gevonden", zo klinkt het. Afgelopen seizoen was de Welshe winger goed voor 10 doelpunten en 4 assists in 27 wedstrijden.



"Cercle was lange tijd bereid om dat wel te doen, maar een akkoord met de speler voor een definitieve overgang werd niet gevonden", zo klinkt het.



Afgelopen seizoen was de Welshe winger goed voor 10 doelpunten en 4 assists in 27 wedstrijden.

clock 17:39 17 uur 39. Eerste versterking voor Union. Runner-up Union heeft zijn eerste zomeraanwinst gepresenteerd: Arnaud Dony. "We strikken een jonge beloftevolle speler voor volgend seizoen. Arnaud Dony, die net 18 is geworden, komt over van STVV", meldt Union. "Arnaud groeide op in het Luikse Bas-Oha en doorliep de jeugdreeksen van Sint-Truiden. Via de U18, U21 maakte hij afgelopen seizoen al zijn debuut in 1A. De linksachter speelde drie wedstrijden met de Kanaries en liet een sterke indruk na." "Arnaud Dony is Unionist voor de komende drie seizoenen met optie op twee extra seizoenen."

"We strikken een jonge beloftevolle speler voor volgend seizoen. Arnaud Dony, die net 18 is geworden, komt over van STVV", meldt Union. "Arnaud groeide op in het Luikse Bas-Oha en doorliep de jeugdreeksen van Sint-Truiden. Via de U18, U21 maakte hij afgelopen seizoen al zijn debuut in 1A. De linksachter speelde drie wedstrijden met de Kanaries en liet een sterke indruk na."



"Arnaud Dony is Unionist voor de komende drie seizoenen met optie op twee extra seizoenen."

clock 17:19 17 uur 19. Sinan Bolat trekt naar promovendus Westerlo. Sinan Bolat is de nieuwste aanwinst van KVC Westerlo. De Belgisch-Turkse doelman werd deze winter gelinkt aan een terugkeer naar de Turkse competitie, maar bleef uiteindelijk in België. Sindsdien was hij op een zijspoor beland bij KAA Gent. Bolat (33) was einde contract bij Gent en trekt nu dus gratis naar Westerlo. Hij tekende een contract voor 4 seizoenen.