Transfers JPL: KV Mechelen klopt weer aan bij Schalke 04 voor Dries Wouters

Wouters langer bij KV Mechelen. Dries Wouters (25) voetbalt ook komend seizoen voor KV Mechelen. De verdediger/middenvelder werd na de winterstop al gehuurd bij Schalke 04, beide clubs gaan voor een langere huurperiode. Deze keer is er ook een aankoopoptie onderhandeld. Sportief directeur Tom Caluwé: "Ik ben altijd blij wanneer we een speler van het niveau van Dries aan onze kern kunnen toevoegen. Met zijn polyvalentie kan hij zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten. Dat heeft hij tijdens zijn vorige uitleenperiode ook al getoond."

18-jarige doelman naar Charleroi. Sporting Charleroi heeft Martin Delavallée gestrikt. De 18-jarige doelman komt over van het failliete Excel Moeskroen. Delavallée ondertekende een contract tot medio 2023, met de optie om nog een jaar te verlengen.



Afgelopen seizoen kwam Delavallée eenmaal in actie in 1B. Dat was tegen Waasland-Beveren. De jeugdinternational wordt naast Hervé Koffi, Didier Desprez en Mattéo Chiacig het vierde sluitstuk in de keepersgilde van de Henegouwers.

clock 20:34 20 uur 34. Jupiler Pro League Antwerp legt Nederlands international Vincent Janssen voor 4 jaar vast

Zulte Waregem shopt in 2e amateurklasse. Stan Braem versterkt komend seizoen Zulte Waregem. De 23-jarige aanvaller komt over van SK Zwevezele, dat momenteel in de tweede (amateur)afdeling actief is. Braem ondertekent een contract van twee seizoenen aan de Gaverbeek.

Braem, die de voorbije dagen al meetrainde met de troepen van coach Mbaye Leye, speelde afgelopen seizoen 30 wedstrijden bij Zwevezele en was daarbij goed voor 27 doelpunten. Vijf seizoenen geleden speelde de aanvaller nog in vierde provinciale.

"Het was altijd mijn droom om profvoetballer te worden op het hoogste niveau. Dat Zulte Waregem me nu deze kans geeft, is onbeschrijfelijk", vertelt Braem. "Het is een grote stap voor mezelf en mijn omgeving, maar ik kijk ernaar uit om elke dag hard te werken zodat dit verhaal een mooi vervolg krijgt."



Pletinckx verhuist van Zulte Waregem naar OHL. Na 10 jaar aan de Gaverbeek gaat Ewoud Pletinckx andere oorden opzoeken. De 21-jarige centrale verdediger ondertekende een contract bij OHL van 4 jaar.



"Ik volg Pletinckx al enkele jaren", zegt OHL-coach Marc Brys. "Hij is een geboren leider en beschikt over een grote winnaarsmentaliteit. Met hem kiezen we voor jong, Belgisch en kwaliteit." Pletinckx was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Zulte Waregem. In 27 competitiematchen hield hij met zijn verdediging 5 keer de 0 en was hij goed voor 1 goal en 1 assist.

Ilyas Lefrancq terug naar KV Mechelen. Na 6 jaar OH Leuven is Ilyas Lefrancq teruggekeerd naar KV Mechelen. De 18-jarige aanvallende middenvelder tekende een contract voor 2 seizoenen. "Ilyas staat bekend als een groot talent", zegt sportief directeur Tom Caluwé. "Ik was meteen onder de indruk toen ik hem zag bij de beloften. Hij kan zowel op de flank als op de 10 uit de voeten en is heel sterk in de één-tegen-één."

Rommens voor 3 jaar naar Zulte Waregem. Nicolas Rommens voetbalt de komende 3 seizoenen voor Zulte Waregem. De verdedigende middenvelder komt definitief over van RWDM.



Rommens was dit seizoen goed voor 4 goals en 11 assists bij RWDM en werd 2e in de verkiezing van Speler van het Jaar in 1B.



"Ik ben heel blij dat ik weer in 1A aan de bak kan. Essevee geeft mij deze kans en ik kijk er dan ook enorm naar uit om mij te tonen op het hoogste niveau”, klinkt Rommens gemotiveerd. “Ik ben heel goed ontvangen door spelers en trainers en kom hier terecht in een zeer familiale en warme club."

Kylian Hazard gaat in 1B spelen. 2 dagen geleden raakte al bekend dat Cercle Brugge de overeenkomst met Kylian Hazard vroegtijdig had stopgezet.



De 26 jaar jonge broer van Eden en Thorgan Hazard verhuist transfervrij naar RWDM, waar hij vorig seizoen al op huurbasis actief was. Kylian Hazard ondertekende bij de Brusselse club een contract tot 2024, met optie op een extra seizoen.



In 1B mag Hazard RWDM aan de promotie helpen. Afgelopen seizoen speelden de Brusselaars al barragematchen voor een ticket voor 1A, maar Seraing was in die 2 onderlinge duels te sterk.

Zulte Waregem huurt Oekraïense linksback van Sjachtar Donetsk. Voor de tweede dag op een rij maakt Zulte Waregem een aanwinst bekend: de Oekraïner Oleskandr Drambajev is een 21-jarige linksachter. De U21-international wordt voor een seizoen gehuurd van Sjachtar Donetsk.



"Het is voor mij mijn eerste buitenlandse avontuur, maar ik kijk er enorm uit. Ik denk dat mijn speelstijl goed aansluit bij het DNA van deze club."



Drambajev werd vorig seizoen door Sjachtar uitgeleend aan FK Marioepol. Hij kwam amper 14 wedstrijden in actie in de belegerde havenstad. De Oekraïense voetbalcompetitie werd, door de Russische inval, namelijk stilgelegd in het midden van februari.



Drambajev is de derde zomertransfer voor Zulte Waregem. Gisteren werd de Spaanse centrale verdediger Borja Lopez (Gijon, Spaanse 2e klasse) aangekondigd, eerder al middenvelder Nicolas Rommens, kapitein van RWDM en assistenkoning in 1B vorig jaar.

Zulte Waregem haalt voormalig Spaans jeugdinternational. Zulte Waregem heeft Borja Lopez kunnen overtuigen vanuit Spanje over de Gaverbeek te springen. Lopez is een voormalige Spaans jeugdinternational, die nog onder meer bij Monaco en Barcelona (B) speelde. De laatste seizoenen kwam de 28-jarige verdediger uit voor Gijon, in de Spaanse tweede klasse.

