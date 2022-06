Transfers JPL: Krmencik verlaat Club Brugge, Essevee rondt komst van Salzburg-winger af

clock 20:36 20 uur 36. Club Brugge staat Michael Krmencik definitief af. Na uitleenbeurten aan het Griekse PAOK Saloniki en het Tsjechische Slavia Praag is er een definitieve overnemer uit de bus gekomen voor de Tsjechische international Michael Krmencik, aanvaller op overschot bij landskampioen Club Brugge. De 29-jarige spits verlaat blauw-zwart, waar hij nog een overeenkomst voor één seizoen had, voor de Indonesische eersteklasser Persija Jakarta. In de Indonesische hoofdstad ondertekende hij een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club woensdag bekend. Hij komt er onder de hoede terecht van de Duitse voormalige topcoach Thomas Doll, onder meer ex-HSV en -Dortmund. Club Brugge plukte Krmencik in januari 2020 voor zo'n zes miljoen euro weg bij Viktoria Plzen. Na een kalenderjaar met drie goals en drie assists in negentien wedstrijden verhuurde blauw-zwart hem aan het Griekse PAOK. Daar kwam hij tot negen goals en vier assists in 28 matchen. Nadien volgde er een uitleenbeurt aan Slavia Praag. Als die club zich vorig seizoen had kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, was de uitleenbeurt een definitieve transfer geworden. In de voorrondes gingen ze er echter uit tegen het Hongaarse Ferencvaros. . Club Brugge staat Michael Krmencik definitief af Na uitleenbeurten aan het Griekse PAOK Saloniki en het Tsjechische Slavia Praag is er een definitieve overnemer uit de bus gekomen voor de Tsjechische international Michael Krmencik, aanvaller op overschot bij landskampioen Club Brugge. De 29-jarige spits verlaat blauw-zwart, waar hij nog een overeenkomst voor één seizoen had, voor de Indonesische eersteklasser Persija Jakarta. In de Indonesische hoofdstad ondertekende hij een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club woensdag bekend. Hij komt er onder de hoede terecht van de Duitse voormalige topcoach Thomas Doll, onder meer ex-HSV en -Dortmund. Club Brugge plukte Krmencik in januari 2020 voor zo'n zes miljoen euro weg bij Viktoria Plzen. Na een kalenderjaar met drie goals en drie assists in negentien wedstrijden verhuurde blauw-zwart hem aan het Griekse PAOK. Daar kwam hij tot negen goals en vier assists in 28 matchen. Nadien volgde er een uitleenbeurt aan Slavia Praag. Als die club zich vorig seizoen had kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, was de uitleenbeurt een definitieve transfer geworden. In de voorrondes gingen ze er echter uit tegen het Hongaarse Ferencvaros.

clock 17:00 17 uur . Zulte Waregem huurt Sangaré van RB Salzburg. Zulte Waregem heeft zijn aanvallend compartiment versterkt met de komst van Mamadou Sangaré, een 19-jarige winger van RB Salzburg. De Malinees werd vorig seizoen door de Oostenrijkse topclub verhuurd aan de Oostenrijkse tweedeklasser Grazer AK 1902. Daar scoorde hij in 26 wedstrijden 5 keer en gaf hij 3 assists. Sangaré trainde de voorbije dagen al mee met Essevee en kwam ook al in actie in een oefenpot. . Zulte Waregem huurt Sangaré van RB Salzburg Zulte Waregem heeft zijn aanvallend compartiment versterkt met de komst van Mamadou Sangaré, een 19-jarige winger van RB Salzburg. De Malinees werd vorig seizoen door de Oostenrijkse topclub verhuurd aan de Oostenrijkse tweedeklasser Grazer AK 1902. Daar scoorde hij in 26 wedstrijden 5 keer en gaf hij 3 assists. Sangaré trainde de voorbije dagen al mee met Essevee en kwam ook al in actie in een oefenpot.

clock 16:50 16 uur 50.

clock 11:27 11 uur 27. Australisch international Davidson moet voor "stabiliteit" zorgen bij Eupen. Eupen heeft de Australische international Jason Davidson aangetrokken. De 30-jarige verdediger en middenvelder komt over van de Australische topclub Melbourne Victory en ondertekende aan de Kehrweg een tweejarige overeenkomst tot juni 2024. Hij was vorig seizoen nog All Star in de Australische competitie en speelde een wedstrijd tegen FC Barcelona. Davidson speelde al voor een hele waaier aan clubs en was onder meer actief in Nederland (bij Heracles Almelo en Groningen) en Engeland (bij West Bromwich Albion en Huddersfield Town). Met de nationale ploeg kwam hij in actie op het WK 2014. Bij Eupen zijn ze in de wolken met hun aanwinst: "Vanwege zijn internationale carrière in competities in Europa en zijn recente optredens als titularis voor de Australische vicekampioen Melbourne City, zal hij zeker ons team versterken en stabiliteit brengen", zegt Christoph Henkel, algemeen directeur bij Eupen. . Australisch international Davidson moet voor "stabiliteit" zorgen bij Eupen Eupen heeft de Australische international Jason Davidson aangetrokken. De 30-jarige verdediger en middenvelder komt over van de Australische topclub Melbourne Victory en ondertekende aan de Kehrweg een tweejarige overeenkomst tot juni 2024. Hij was vorig seizoen nog All Star in de Australische competitie en speelde een wedstrijd tegen FC Barcelona.

Davidson speelde al voor een hele waaier aan clubs en was onder meer actief in Nederland (bij Heracles Almelo en Groningen) en Engeland (bij West Bromwich Albion en Huddersfield Town). Met de nationale ploeg kwam hij in actie op het WK 2014.

Bij Eupen zijn ze in de wolken met hun aanwinst: "Vanwege zijn internationale carrière in competities in Europa en zijn recente optredens als titularis voor de Australische vicekampioen Melbourne City, zal hij zeker ons team versterken en stabiliteit brengen", zegt Christoph Henkel, algemeen directeur bij Eupen.

clock 11:25 11 uur 25.

clock 22-06-2022 22-06-2022.

clock 20:34 Bryan Reynolds kent de Belgische competitie. Hij speelde na de winterstop op huurbasis bij KV Kortrijk. Moederclub Rome stalt hem nu een jaartje in de Kempen. . 20 uur 34. Bryan Reynolds kent de Belgische competitie. Hij speelde na de winterstop op huurbasis bij KV Kortrijk. Moederclub Rome stalt hem nu een jaartje in de Kempen.

clock 17:51 17 uur 51.

clock 15:55 15 uur 55. Osman Bukari en Christopher Operi verlaten de Buffalo's. AA Gent heeft afscheid genomen van Osman Bukari (23) en Christopher Operi (25). Beide spelers komen niet meer in de plannen voor van Hein Vanhaezebrouck. Bukari verlaat de Buffalo's en verhuist naar het Servische Rode Ster Belgrado. De Ghanese aanvaller ruilde in de zomer van 2020 het Slovaakse AS Trencin voor AA Gent, dat hem afgelopen seizoen al uitleende aan FC Nantes. Het contract van Operi, die een jaar geleden overkwam van Châteauroux, werd na één seizoen in onderling overleg ontbonden. De Ivoriaans-Franse linksachter kwam 17 keer in actie voor AA Gent. . Osman Bukari en Christopher Operi verlaten de Buffalo's AA Gent heeft afscheid genomen van Osman Bukari (23) en Christopher Operi (25). Beide spelers komen niet meer in de plannen voor van Hein Vanhaezebrouck. Bukari verlaat de Buffalo's en verhuist naar het Servische Rode Ster Belgrado. De Ghanese aanvaller ruilde in de zomer van 2020 het Slovaakse AS Trencin voor AA Gent, dat hem afgelopen seizoen al uitleende aan FC Nantes. Het contract van Operi, die een jaar geleden overkwam van Châteauroux, werd na één seizoen in onderling overleg ontbonden. De Ivoriaans-Franse linksachter kwam 17 keer in actie voor AA Gent.



clock 15:55 15 uur 55.

clock 15:46 15 uur 46. Jo Coppens vindt met STVV club vlakbij huis. Na Fatih Kaya en Olivier Dumont is doelman Jo Coppens de derde inkomende transfer bij STVV. Het neemt hem transfervrij over van het Duitse Duisburg uit de 3e Bundesliga. De 31-jarige Limburger begon zijn profcarrière bij Cercle Brugge in seizoen 2008-2009. Na 6 jaar in België verhuisde Coppens naar MVV. Daarna keerde hij terug naar België bij tweedeklasser Roeselare. Tijdens zijn verblijf in West-Vlaanderen lonkte het buitenland opnieuw. Hij kwam terecht bij Carl Zeiss Jena, de club van Roland Duchatelet. Na Duitse avonturen bij Unterhaching en Duisburg, keert Coppens nu terug naar België. Bij STVV moet hij de concurrentie aangaan met Kenny Steppe en Daniel Schmidt. . Jo Coppens vindt met STVV club vlakbij huis Na Fatih Kaya en Olivier Dumont is doelman Jo Coppens de derde inkomende transfer bij STVV. Het neemt hem transfervrij over van het Duitse Duisburg uit de 3e Bundesliga. De 31-jarige Limburger begon zijn profcarrière bij Cercle Brugge in seizoen 2008-2009. Na 6 jaar in België verhuisde Coppens naar MVV. Daarna keerde hij terug naar België bij tweedeklasser Roeselare. Tijdens zijn verblijf in West-Vlaanderen lonkte het buitenland opnieuw. Hij kwam terecht bij Carl Zeiss Jena, de club van Roland Duchatelet. Na Duitse avonturen bij Unterhaching en Duisburg, keert Coppens nu terug naar België. Bij STVV moet hij de concurrentie aangaan met Kenny Steppe en Daniel Schmidt.



clock 15:46 15 uur 46.

clock 12:04 12 uur 04. Club Brugge stalt Maouassa bij Montpellier. Club Brugge leent Faitout Maouassa (23) tot het einde van het seizoen uit aan Ligue 1-club Montpellier. De Franse linksachter kwam in de zomer van 2021 voor 4 miljoen euro over van Rennes, maar kon de hoge verwachtingen niet inlossen. De Franse vleugelverdediger kwam slechts 9 keer in actie voor blauw-zwart. Die wedstrijden speelde hij vooral onder Philippe Clement, onder de nieuwe coach Alfred Schreuder haalde Maouassa zelfs niet meer de selectie. Montpellier eindigde afgelopen seizoen op de 13e plaats in de Ligue 1. . Club Brugge stalt Maouassa bij Montpellier Club Brugge leent Faitout Maouassa (23) tot het einde van het seizoen uit aan Ligue 1-club Montpellier. De Franse linksachter kwam in de zomer van 2021 voor 4 miljoen euro over van Rennes, maar kon de hoge verwachtingen niet inlossen. De Franse vleugelverdediger kwam slechts 9 keer in actie voor blauw-zwart. Die wedstrijden speelde hij vooral onder Philippe Clement, onder de nieuwe coach Alfred Schreuder haalde Maouassa zelfs niet meer de selectie. Montpellier eindigde afgelopen seizoen op de 13e plaats in de Ligue 1.



clock 12:03 12 uur 03.

clock 21-06-2022 21-06-2022.

clock 23:43 23 uur 43. Wouter Biebauw stopt met voetballen en wordt keeperstrainer bij Club NXT. Wouter Biebauw hangt zijn keepershandschoenen aan de haak en gaat aan de slag als keeperstrainer bij Club NXT in 1B, de beloftenploeg van Club Brugge. De 38-jarige West-Vlaming had nog een contract voor twee seizoenen bij Beerschot, maar verliet de club na een geschil met collega-doelman Mike Vanhamel. Hij stond eerder in doel bij Roeselare, KV Mechelen en KV Oostende. . Wouter Biebauw stopt met voetballen en wordt keeperstrainer bij Club NXT Wouter Biebauw hangt zijn keepershandschoenen aan de haak en gaat aan de slag als keeperstrainer bij Club NXT in 1B, de beloftenploeg van Club Brugge. De 38-jarige West-Vlaming had nog een contract voor twee seizoenen bij Beerschot, maar verliet de club na een geschil met collega-doelman Mike Vanhamel. Hij stond eerder in doel bij Roeselare, KV Mechelen en KV Oostende.



clock 23:42 23 uur 42.

clock 20:39 20 uur 39. OH Leuven trekt Roemeense doelman aan. OH Leuven heeft zijn vijfde zomertransfer beet. De Roemeense doelman Valentin Cojocaru maakt de overstap van het Oekraïense SK Dnipro-1 en ondertekende een contract voor drie seizoenen. Coach Marc Brys was tevreden met zijn nieuwe versterking. "Met de komst van Valentin Cojocaru beschikken we nu over 3 volwaardige doelmannen. Valentin is een grote en zelfzekere doelman die over de nodige ervaring beschikt. Hij gaat nu de concurrentie aan met Nordin Jackers en Oregan Ravet." Dnipro verhuurde Cojocaru na de Russische inval in Oekraïne aan het Nederlandse Feyenoord. De 26-jarige Roemeen was eerder ook actief bij het Roemeense Steaua Boekarest, de Italiaanse teams Crotone en Frosinone en het Cypriotische Apollon Limassol. Met Viitorul Constanta won hij in 2019 de Roemeense beker en Supercup. . OH Leuven trekt Roemeense doelman aan OH Leuven heeft zijn vijfde zomertransfer beet. De Roemeense doelman Valentin Cojocaru maakt de overstap van het Oekraïense SK Dnipro-1 en ondertekende een contract voor drie seizoenen. Coach Marc Brys was tevreden met zijn nieuwe versterking. "Met de komst van Valentin Cojocaru beschikken we nu over 3 volwaardige doelmannen. Valentin is een grote en zelfzekere doelman die over de nodige ervaring beschikt. Hij gaat nu de concurrentie aan met Nordin Jackers en Oregan Ravet." Dnipro verhuurde Cojocaru na de Russische inval in Oekraïne aan het Nederlandse Feyenoord. De 26-jarige Roemeen was eerder ook actief bij het Roemeense Steaua Boekarest, de Italiaanse teams Crotone en Frosinone en het Cypriotische Apollon Limassol. Met Viitorul Constanta won hij in 2019 de Roemeense beker en Supercup.



clock 20:39 20 uur 39.

clock 20:36 20 uur 36. Union vindt vervanger voor Undav in Duitsland. Union heeft zijn vervanger voor de naar Brighton vertrokken Deniz Undav beet. De vice-kampioen maakte de komst van Dennis Eckert Ayensa bekend. In het Joseph Mariënstadion ondertekende de Duitser een overeenkomst voor drie seizoenen, met optie op nog een extra seizoen. De 25-jarige spits komt transfervrij over van Ingolstadt, dat het voorbije seizoen degradeerde naar de Duitse derde klasse. Daar kwam Eckert Ayensa de voorbije drie seizoenen tot 26 goals en 19 assists in 83 wedstrijden. Hij speelde eerder ook voor het Spaanse Celta de Vigo en het Nederlandse Excelsior. "Ik ben trots dat ik nu deel kan uitmaken van de Union-familie. Van bij de eerste contacten voelde ik een enorm positieve sfeer rond deze club. Ik kan niet wachten om te spelen in dit unieke stadion met de enthousiaste fans", zei de Duitser in een eerste reactie. . Union vindt vervanger voor Undav in Duitsland Union heeft zijn vervanger voor de naar Brighton vertrokken Deniz Undav beet. De vice-kampioen maakte de komst van Dennis Eckert Ayensa bekend. In het Joseph Mariënstadion ondertekende de Duitser een overeenkomst voor drie seizoenen, met optie op nog een extra seizoen. De 25-jarige spits komt transfervrij over van Ingolstadt, dat het voorbije seizoen degradeerde naar de Duitse derde klasse. Daar kwam Eckert Ayensa de voorbije drie seizoenen tot 26 goals en 19 assists in 83 wedstrijden. Hij speelde eerder ook voor het Spaanse Celta de Vigo en het Nederlandse Excelsior.

"Ik ben trots dat ik nu deel kan uitmaken van de Union-familie. Van bij de eerste contacten voelde ik een enorm positieve sfeer rond deze club. Ik kan niet wachten om te spelen in dit unieke stadion met de enthousiaste fans", zei de Duitser in een eerste reactie.



clock 20:32 20 uur 32.