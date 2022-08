Transfers JPL: Contractloze Zakaria Bakkali trekt naar Eredivisie, Nsoki voor 12 miljoen naar Hoffenheim

clock 13:45 Een nieuw hoofdstuk in de woelige carrière van Zakaria Bakkali. De transfervrije aanvaller, die geen succesvol avontuur bij Anderlecht kende, tekende een contract tot 2024 bij het Nederlandse RKC. ''Het talent van Zakaria staat buiten kijf en het is een belangrijke pijler binnen deze club om hiermee aan de slag te gaan", klinkt het bij de club. "Wij als RKC Waalwijk bieden hem graag deze kans en hij is erop gebrand om zijn kwaliteiten te laten zien.''. 13 uur 45. Een nieuw hoofdstuk in de woelige carrière van Zakaria Bakkali. De transfervrije aanvaller, die geen succesvol avontuur bij Anderlecht kende, tekende een contract tot 2024 bij het Nederlandse RKC.



Wordt dit de zomer van alle records? Club Brugge casht nog eens 12 miljoen voor Stanley Nsoki

clock 12:25 12 uur 25. Nsoki voor 12 miljoen naar Hoffenheim. De boekhouder van Club Brugge beleeft hoogdagen. Na de recordtransfer van Charles De Ketelaere casht de landskampioen nu ook flink voor Stanley Nsoki. De verdediger trekt voor 12 miljoen euro naar het Duitse Hoffenheim. Straks wordt de overgang definitief bekrachtigd, maar Nsoki zelf nam alvast afscheid van de Club-fans op sociale media. Ondanks zijn zwakke match tegen Eupen afgelopen weekend was de Fransman het voorbije jaar wel een sterkhouder achterin bij blauw-zwart. Vraag is nu wie zijn vervanger wordt... . Nsoki voor 12 miljoen naar Hoffenheim De boekhouder van Club Brugge beleeft hoogdagen. Na de recordtransfer van Charles De Ketelaere casht de landskampioen nu ook flink voor Stanley Nsoki. De verdediger trekt voor 12 miljoen euro naar het Duitse Hoffenheim. Straks wordt de overgang definitief bekrachtigd, maar Nsoki zelf nam alvast afscheid van de Club-fans op sociale media. Ondanks zijn zwakke match tegen Eupen afgelopen weekend was de Fransman het voorbije jaar wel een sterkhouder achterin bij blauw-zwart. Vraag is nu wie zijn vervanger wordt...

clock 18:30 Fraser Hornby is terug in de Belgische competitie. Na een eerder avontuur bij KV Kortrijk tekent hij nu voor KV Oostende. Mogelijk gebeurde dat op voorspraak van Yves Vanderhaeghe, die eerder al met de rijzige aanvaller werkte bij KVK. 18 uur 30. Fraser Hornby is terug in de Belgische competitie. Na een eerder avontuur bij KV Kortrijk tekent hij nu voor KV Oostende. Mogelijk gebeurde dat op voorspraak van Yves Vanderhaeghe, die eerder al met de rijzige aanvaller werkte bij KVK.

clock 17:16 17 uur 16. Okereke is definitief weg bij Club Brugge. In 2019 betaalde Club Brugge nog 8 miljoen euro voor David Okereke, 3 jaar later laat het zijn voormalige recordtransfer voor heel wat minder geld vertrekken naar Cremonese, de club die vorig seizoen promotie afdwong naar de Serie A. De 24-jarige Nigeriaanse spits speelde in het verleden al voor tal van andere Italiaanse clubs. . Okereke is definitief weg bij Club Brugge In 2019 betaalde Club Brugge nog 8 miljoen euro voor David Okereke, 3 jaar later laat het zijn voormalige recordtransfer voor heel wat minder geld vertrekken naar Cremonese, de club die vorig seizoen promotie afdwong naar de Serie A. De 24-jarige Nigeriaanse spits speelde in het verleden al voor tal van andere Italiaanse clubs.

clock 16:47 16 uur 47. Seraing vindt verdediger bij Milan. Leroy Abanda maakt de ongebruikelijke overstap van Milan naar Seraing. De 22-jarige Franse linksachter geraakte vorig seizoen niet weg uit de belofteploeg van de Milanezen en kiest dus maar eieren voor zijn geld met een transfer naar België. Bij Seraing tekende hij een contract voor 2 jaar. . Seraing vindt verdediger bij Milan Leroy Abanda maakt de ongebruikelijke overstap van Milan naar Seraing. De 22-jarige Franse linksachter geraakte vorig seizoen niet weg uit de belofteploeg van de Milanezen en kiest dus maar eieren voor zijn geld met een transfer naar België. Bij Seraing tekende hij een contract voor 2 jaar.

clock 13:40 13 uur 40. Kompany lokt Vitinho van Cercle naar Burnley. Cercle Brugge heeft donderdag afscheid genomen van Vitinho. De Braziliaanse rechtsachter trekt de deur op Jan Breydel achter zich dicht en verkast voor 4 seizoenen naar de Engelse tweedeklasser Burnley, waar Vincent Kompany trainer is. "Ik ben heel blij hier te zijn. Burnley is een grote club en het is een heel opwindende plaats om te zijn", reageerde Vitinho. "We zijn verheugd Vitinho aan onze kern toe te voegen. Hij is een snelle en sterke back, die graag naar voren trekt en ook goed verdedigt", verklaarde Kompany. De 23-jarige Vitinho was vier seizoenen aan de slag bij Cercle en kwam tot meer dan 70 optredens voor de Vereniging. Hij maakte destijds de overstap van Cruzeiro in zijn thuisland. Op international niveau speelde Vitinho voor de U20 van Brazilië. . Kompany lokt Vitinho van Cercle naar Burnley Cercle Brugge heeft donderdag afscheid genomen van Vitinho. De Braziliaanse rechtsachter trekt de deur op Jan Breydel achter zich dicht en verkast voor 4 seizoenen naar de Engelse tweedeklasser Burnley, waar Vincent Kompany trainer is.



"Ik ben heel blij hier te zijn. Burnley is een grote club en het is een heel opwindende plaats om te zijn", reageerde Vitinho. "We zijn verheugd Vitinho aan onze kern toe te voegen. Hij is een snelle en sterke back, die graag naar voren trekt en ook goed verdedigt", verklaarde Kompany.



De 23-jarige Vitinho was vier seizoenen aan de slag bij Cercle en kwam tot meer dan 70 optredens voor de Vereniging. Hij maakte destijds de overstap van Cruzeiro in zijn thuisland. Op international niveau speelde Vitinho voor de U20 van Brazilië.

clock 21:18 21 uur 18. Bauer wil weg bij STVV. Robert Bauer is al 2 dagen niet komen opdagen op de training van STVV, nadat de club weigerde hem te laten vertrekken naar 'een club uit het Midden-Oosten'. "We hebben een bod ontvangen, maar dat was te laag", laat STVV weten. "Door de mentale terugslag hiervan heeft Robert sinds dinsdag niet meer getraind. We respecteren zijn mentale problemen, maar verwachten toch ook professionalisme. We hopen de zaak zo snel mogelijk op te lossen." . Bauer wil weg bij STVV Robert Bauer is al 2 dagen niet komen opdagen op de training van STVV, nadat de club weigerde hem te laten vertrekken naar 'een club uit het Midden-Oosten'.



"We hebben een bod ontvangen, maar dat was te laag", laat STVV weten. "Door de mentale terugslag hiervan heeft Robert sinds dinsdag niet meer getraind. We respecteren zijn mentale problemen, maar verwachten toch ook professionalisme. We hopen de zaak zo snel mogelijk op te lossen."

clock 19:24 19 uur 24. Bogdan Mychajlitsjenko terug naar Oekraïne. Bogdan Mychajlitsjenko verlaat Anderlecht en gaat een jaar op huurbasis spelen bij Sjachtar Donetsk. De Oekraïner keert zo terug naar zijn vaderland. . Bogdan Mychajlitsjenko terug naar Oekraïne Bogdan Mychajlitsjenko verlaat Anderlecht en gaat een jaar op huurbasis spelen bij Sjachtar Donetsk. De Oekraïner keert zo terug naar zijn vaderland.

clock 17:19 17 uur 19. Engelse doelman voor KV Oostende. KV Oostende heeft met Dillon Phillips een nieuwe doelman aangetrokken. De 27-jarige Phillips wordt gehuurd van Cardiff, maar als hij in de smaak valt, kan Oostende hem definitief overnemen. "Dillon heeft een interessant profiel, we volgen hem al langer. Hij is een echte 'shot stopper', die ook prima meevoetbalt", zegt CEO Gauthier Ganaye. "Nu hebben we 2 ervaren doelmannen (Hubert en Phillips) en 2 jongeren die nog veel progressie kunnen maken." . Engelse doelman voor KV Oostende KV Oostende heeft met Dillon Phillips een nieuwe doelman aangetrokken. De 27-jarige Phillips wordt gehuurd van Cardiff, maar als hij in de smaak valt, kan Oostende hem definitief overnemen.



"Dillon heeft een interessant profiel, we volgen hem al langer. Hij is een echte 'shot stopper', die ook prima meevoetbalt", zegt CEO Gauthier Ganaye. "Nu hebben we 2 ervaren doelmannen (Hubert en Phillips) en 2 jongeren die nog veel progressie kunnen maken."

clock 17:17 17 uur 17. Union snuistert weer in de Duitse lagere klassen. Union heeft opnieuw de lagere regionen van het Duitse voetbal afgeschuimd en daar vond de vicekampioen met Gustaf Nilsson een nieuwe aanvaller. Nilsson is 25 jaar en speelde al 2 keer voor de Zweedse nationale ploeg. Met zijn 1,96 meter beantwoordt hij het best aan het profiel van een targetspits. Voor zijn ploeg Wiesbaden was hij in 50 duels goed voor 21 treffers. . Union snuistert weer in de Duitse lagere klassen Union heeft opnieuw de lagere regionen van het Duitse voetbal afgeschuimd en daar vond de vicekampioen met Gustaf Nilsson een nieuwe aanvaller. Nilsson is 25 jaar en speelde al 2 keer voor de Zweedse nationale ploeg. Met zijn 1,96 meter beantwoordt hij het best aan het profiel van een targetspits. Voor zijn ploeg Wiesbaden was hij in 50 duels goed voor 21 treffers.

clock 16:36 16 uur 36. Seraing shopt bij Nantes. Seraing heeft zich versterkt met de Guinese international Abdoulaye Sylla, die overkomt van Nantes. De 22-jarige verdediger tekende een contract voor 2 jaar. . Seraing shopt bij Nantes Seraing heeft zich versterkt met de Guinese international Abdoulaye Sylla, die overkomt van Nantes. De 22-jarige verdediger tekende een contract voor 2 jaar.

