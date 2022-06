Transfers in België: Union legt sterkhouder Lapoussin tot 2025 vast

clock 11:52 11 uur 52. Vicekampioen Union legt sterkhoude Lapoussin vast tot 2025. Loïc Lapoussin doet er 3 jaar Union bij, tot de zomer van 2025, met optie op een extra jaar. Dat bevestigt de Brusselse club. De 26-jarige middenvelder uit Madagascar speelt sinds 2020 voor Union, dat hem overnam van Virton. Hij werd met de Brusselse traditieclub meteen kampioen in 1B en afgelopen seizoen vicekampioen in 1A. Met 2 goals en 6 assists in 38 competitiewedstrijden had hij zijn aandeel in het droomseizoen van de Unionisten. Eind 2020 debuteerde de middenvelder bovendien als Malagassisch international. "Ik ben heel graag bij Union en dus ook tevreden met deze contractverlenging. Nu nog even genieten van vakantie en dan gaan we er weer vol tegenaan", zegt Lapoussin. . Vicekampioen Union legt sterkhoude Lapoussin vast tot 2025 Loïc Lapoussin doet er 3 jaar Union bij, tot de zomer van 2025, met optie op een extra jaar. Dat bevestigt de Brusselse club.



De 26-jarige middenvelder uit Madagascar speelt sinds 2020 voor Union, dat hem overnam van Virton. Hij werd met de Brusselse traditieclub meteen kampioen in 1B en afgelopen seizoen vicekampioen in 1A. Met 2 goals en 6 assists in 38 competitiewedstrijden had hij zijn aandeel in het droomseizoen van de Unionisten.



Eind 2020 debuteerde de middenvelder bovendien als Malagassisch international. "Ik ben heel graag bij Union en dus ook tevreden met deze contractverlenging. Nu nog even genieten van vakantie en dan gaan we er weer vol tegenaan", zegt Lapoussin.

Union neemt Viktor Boone over van Deinze. Union maakt werk van zijn ploeg voor het aankomende seizoen. De Brusselaars nemen centrale verdediger Viktor Boone over van Deinze. Boone zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot 2024 aan Union bindt, met optie tot nog een jaar. Boone doorliep de jeugdreeksen bij AA Gent en kwam via amateurclub Sparta Petegem in 2018 bij Deinze terecht. Afgelopen seizoen was hij een belangrijke pion voor de 1B-club, Boone speelde 26 wedstrijden bij de Oost-Vlamingen.



Boone doorliep de jeugdreeksen bij AA Gent en kwam via amateurclub Sparta Petegem in 2018 bij Deinze terecht. Afgelopen seizoen was hij een belangrijke pion voor de 1B-club, Boone speelde 26 wedstrijden bij de Oost-Vlamingen.

KV Kortrijk versterkt defensie met Jimmy Tabidze. Na Vandenberghe, Challouk en De Neve heeft KV Kortrijk zijn vierde zomertransfer beet. In de verdediging kan het nu de 26-jarige Jimmy Tabidze inpassen. De Georgische linksvoeter speelde al 14 interlands voor zijn nationale elftal. Hij komt transfervrij over van FC Ufa uit de Russische eerste klasse en tekent een contract voor 2 seizoenen.

Olivier Dumont ruilt Standard voor STVV. STVV heeft zich voor het komende seizoen versterkt met de 20-jarige Belgische middenvelder Olivier Dumont. Dumont speelde sinds 2011 bij de jeugd van Standard en kwam er dit seizoen uit bij de U21. Voormalig Standard-trainer Mbaye Leye gunde hem op de allereerste speeldag van het afgelopen seizoen, tegen KRC Genk, zijn debuut bij de A-ploeg. Op de vierde speeldag mocht hij zeven minuten meedoen in de uitwedstrijd tegen Beerschot. Dumont kwam voorlopig niet verder dan twee wedstrijden in de hoogste afdeling.

Voormalig Standard-trainer Mbaye Leye gunde hem op de allereerste speeldag van het afgelopen seizoen, tegen KRC Genk, zijn debuut bij de A-ploeg. Op de vierde speeldag mocht hij zeven minuten meedoen in de uitwedstrijd tegen Beerschot. Dumont kwam voorlopig niet verder dan twee wedstrijden in de hoogste afdeling.

STVV wist zich afgelopen seizoen makkelijk te handhaven in de Jupiler Pro League. Na een sterke tweede helft van het seizoen eindigde het op de negende plaats, wat net niet volstond voor deelname aan de Europe play-offs.



Beerschot haalt Thibaud Verlinden terug naar België. Flankaanvaller Thibaud Verlinden komt in 1B de voorlinie van Beerschot versterken. De 22-jarige zoon van ex-doelman Dany Verlinden komt transfervrij over van de Slovaakse eersteklasser DAC. "Thibaud kiest bewust voor Beerschot", zegt technisch manager Sander Van Praet. "We voelen bij hem veel gretigheid om zich te tonen in België."



"Thibaud kiest bewust voor Beerschot", zegt technisch manager Sander Van Praet. "We voelen bij hem veel gretigheid om zich te tonen in België."



"Met zijn traptechniek, goeie versnelling en acties tussen de lijnen brengt hij iets extra bij in onze kern."

Antwerp vindt winger in Ecuador. Antwerp heeft de 18-jarige Anthony Valencia (niet te verwarren met ex-Manchester United-speler Antonio Valencia) kunnen verleiden met een contract voor 4 jaar. Valencia was op de laatste editie van de Copa Libertadores U20 nog een van de uitblinkers met 2 goals en 2 assists in 5 wedstrijden. De vleugelaanvaller is het eerste zomerkoopje van Antwerp.

Eupen gaat Angelsaksiche tour op. Er zal volgend seizoen wat meer Engels gesproken worden in Eupen. De Duitstalige club maakte de komst van de Engels-Welshe middenvelder Isaac Christie-Davies en de Engels-Grenadaanse linksachter Regan Charles-Cook bekend. De 24-jarige Christie-Davies maakt de overstap van de Engelse tweedeklasser Barnsley en tekende voor 2 jaar. De 25-jarige Charles-Cook komt voor 3 jaar over van de Schotse eersteklasser Ross County.



De 24-jarige Christie-Davies maakt de overstap van de Engelse tweedeklasser Barnsley en tekende voor 2 jaar. De 25-jarige Charles-Cook komt voor 3 jaar over van de Schotse eersteklasser Ross County.



Christie-Davies doorliep de jeugdopleidingen van Chelsea en Liverpool en speelde voor de Reds ook 1 duel in de hoofdmacht. Een doorbraak zat er echter niet in en Liverpool verhuurde hem in het voorjaar van 2020 aan Cercle Brugge. Ook daar kon hij zich door een zware blessure niet manifesteren.



Na een passage bij Barnsley en een uitleenbeurt aan het Slovaakse DAC waagt hij nu zijn kans bij Eupen. Eupen-coach Bernd Storck werkte nog samen met Christie-Davies bij Cercle Brugge en DAC.



Charles-Cook is een jeugdproduct van Arsenal en Charlton. In de zomer van 2020 streek hij neer bij Ross County en daar liet hij zich het voorbije seizoen opmerken met liefst 10 goals in 32 competitiematchen. Charles-Cook koos voor de nationale ploeg van Grenada en haalde er intussen vier caps.

Cercle Brugge haalt aanvaller Emilio Kehrer (20). Cercle Brugge is gaan shoppen bij Freiburg in Duitsland. De twee clubs bereikten een akkoord over de transfer van de 20-jarige Emilio Kehrer. De spits tekent een contract tot juni 2025 met nog een optie op een bijkomend seizoen. Kehrer is een jeugdinternational voor Duitsland en hij speelde afgelopen seizoen bij de beloften van Freiburg, in de Duitse derde klasse.

Kehrer is een jeugdinternational voor Duitsland en hij speelde afgelopen seizoen bij de beloften van Freiburg, in de Duitse derde klasse.

Koné van Eupen naar Deinze. Mamadou Koné (30) verlaat eersteklasser KAS Eupen en verhuist transfervrij naar KMSK Deinze. De Ivoriaanse spits ondertekende er een contract voor twee seizoenen met optie voor een extra seizoen. De 30-jarige Koné voetbalde sinds 2020 bij KAS Eupen, na een eerdere uitleenbeurt van een half jaar in 2018. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden voor de ploeg uit de Oostkantons en wist daarin zes keer te scoren.

De 30-jarige Koné voetbalde sinds 2020 bij KAS Eupen, na een eerdere uitleenbeurt van een half jaar in 2018. Hij speelde in totaal 38 wedstrijden voor de ploeg uit de Oostkantons en wist daarin zes keer te scoren.



Andreas Beck verlaat Eupen na drie seizoenen. De Duitse verdediger Andreas Beck (35) trekt na drie seizoenen de deur bij KAS Eupen achter zich dicht. Het aflopende contract van de voormalige Duitse international werd niet verlengd. "Dit afscheid is niet gemakkelijk. De laatste drie jaar bij Eupen waren voor mij heel bijzonder en ik ben enorm dankbaar voor deze mooie periode in mijn carrière. Ik wil de fans bedanken om me zo snel in de armen te sluiten en ik zal hun steun nooit vergeten", liet de Duitser nog optekenen.

De Duitse verdediger Andreas Beck (35) trekt na drie seizoenen de deur bij KAS Eupen achter zich dicht. Het aflopende contract van de voormalige Duitse international werd niet verlengd.

"Dit afscheid is niet gemakkelijk. De laatste drie jaar bij Eupen waren voor mij heel bijzonder en ik ben enorm dankbaar voor deze mooie periode in mijn carrière. Ik wil de fans bedanken om me zo snel in de armen te sluiten en ik zal hun steun nooit vergeten", liet de Duitser nog optekenen.



