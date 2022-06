Transfers binnenland: Beerschot haalt voormalig Club- en Anderlecht-talent terug naar België

clock 13:35 13 uur 35. Beerschot haalt Hervé Matthys terug naar België. Hervé Matthys keert terug naar België. De 26-jarige verdediger tekende een contract tot 2024 (met optie) bij Beerschot. Dat neemt hem transfervrij over van het Nederlandse ADO Den Haag. Matthys begon zijn carrière in de jeugd bij Club Brugge, op zijn zestien trok hij richting Anderlecht. Daar speelde hij één match voor de A-ploeg. Vervolgens trok Matthys naar Eindhoven. "Ik zou graag ook zoveel mogelijk matchen spelen dit seizoen en dan hopelijk nog eens een titel pakken daarbovenop." . Beerschot haalt Hervé Matthys terug naar België Hervé Matthys keert terug naar België. De 26-jarige verdediger tekende een contract tot 2024 (met optie) bij Beerschot. Dat neemt hem transfervrij over van het Nederlandse ADO Den Haag. Matthys begon zijn carrière in de jeugd bij Club Brugge, op zijn zestien trok hij richting Anderlecht. Daar speelde hij één match voor de A-ploeg. Vervolgens trok Matthys naar Eindhoven. "Ik zou graag ook zoveel mogelijk matchen spelen dit seizoen en dan hopelijk nog eens een titel pakken daarbovenop."



KV Kortrijk haalt Keïta bij Lyon. KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Malinees Habib Keïta. De 20-jarige centrale middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van de Franse topclub Olympique Lyon. Keïta kwam vorig seizoen drie keer in actie in de Europa League, maar in de Ligue 1 bleef het bij drie erg korte invalbeurten.

Keïta kwam vorig seizoen drie keer in actie in de Europa League, maar in de Ligue 1 bleef het bij drie erg korte invalbeurten.

Een Vanzeir bij KRC Genk. Een opvallende transfer in de Scooore Super League, de hoogste divisie van het Belgische vrouwenvoetbal. Luna Vanzeir, zus van Union-aanvaller Dante Vanzeir, verlaat vicekampioen OH Leuven Women om bij KRC Genk Ladies aan de slag te gaan. In Limburg ondertekende de negentienjarige aanvallende middenvelder een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club vrijdag bekend. Jeugdinternational Luna Vanzeir maakte pas in 2019 de overstap naar het vrouwenvoetbal. In haar jeugd speelde ze bij de jongens. De voorbije drie seizoenen lag ze in Leuven onder contract. "Ik heb veel contact gehad met KRC Genk Ladies in mijn jeugd, toen ik nog bij de jongens speelde", zegt Vanzeir. "Het is leuk wanneer een ploeg echt moeite wil doen om je erbij te hebben. Ik ken zo goed als iedereen binnen het team, aangezien we ook al samen hebben gespeeld bij de Red Flames U19 en nu de U23."

Jeugdinternational Luna Vanzeir maakte pas in 2019 de overstap naar het vrouwenvoetbal. In haar jeugd speelde ze bij de jongens. De voorbije drie seizoenen lag ze in Leuven onder contract.

"Ik heb veel contact gehad met KRC Genk Ladies in mijn jeugd, toen ik nog bij de jongens speelde", zegt Vanzeir. "Het is leuk wanneer een ploeg echt moeite wil doen om je erbij te hebben. Ik ken zo goed als iedereen binnen het team, aangezien we ook al samen hebben gespeeld bij de Red Flames U19 en nu de U23."



Lennart Mertens ruilt KMSK Deinze voor ClubNXT. Opnieuw een opvallende transfer vandaag. Ook Club Brugge gaat shoppen in de 1B-reeks, weliswaar voor de tweede ploeg CubNXT. Het haalt Lennart Mertens van KMSK Deinze naar Brugge. Mertens staat in de tweede divisie van België bekend als een sterke en vlotscorende nummer 9. Zo maakte de goaltjesdief de laatste twee seizoenen 23 doelpunten in het oranje shirt van Deinze.

Antwerp verhuurt Frank Boya aan STVV. Antwerp-middenvelder Frank Boya gaat op huurbasis aan de slag bij STVV. De Truienaars kondigden vrijdag zijn komst aan. Ze bedongen ook een aankoopoptie. De Great Old verhuurde de 25-jarige Kameroener vorig seizoen aan Zulte Waregem. "We zijn heel blij om Frank Boya binnen het team te verwelkomen", zei sportief directeur Andre Pinto in een korte reactie. "Met zijn fysiek en voetbaltechniek geeft hij ons meer diepte op het middenveld en past hij helemaal in de formatie van coach Hollerbach." Boya kwam bij Zulte Waregem vorig seizoen in 18 duels in actie. Eerder was hij in ons land ook al actief voor Moeskroen (2017-2020). Antwerp plukte hem in de zomer van 2020 weg uit Henegouwen.

"We zijn heel blij om Frank Boya binnen het team te verwelkomen", zei sportief directeur Andre Pinto in een korte reactie. "Met zijn fysiek en voetbaltechniek geeft hij ons meer diepte op het middenveld en past hij helemaal in de formatie van coach Hollerbach."

Boya kwam bij Zulte Waregem vorig seizoen in 18 duels in actie. Eerder was hij in ons land ook al actief voor Moeskroen (2017-2020). Antwerp plukte hem in de zomer van 2020 weg uit Henegouwen.





Eupen strikt Tsjechische verdediger Jan Kral. Eersteklasser KAS Eupen heeft de inkomende transfer van de Tsjech Jan Kral afgerond. De 23-jarige centrale verdediger komt over van het Tsjechische Mlada Boleslav en ondertekende aan de Kehrweg een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend. Hij moet er de opvolger worden van de naar Stade Reims vertrokken Emmanuel Agbadou.



Senna Miangue verhuist definitief naar Cercle. Senna Miangue verkast definitief naar Cercle Brugge. Na lange onderhandelingen met Cagliari tekent de linksachter een contract tot juni 2025 bij Cercle. Senna speelde vorig seizoen al een jaar in Brugge. "Dit zijn de momenten waar je zo hard voor werkt. Ik ben heel gelukkig en blij", zegt Senna Miangue. "Ik heb er hard voor gewerkt en heb nu een beloning gekregen, maar nu moet ik nog harder werken. Dat is echt mijn mindset voor de komende drie jaar."



"Dit zijn de momenten waar je zo hard voor werkt. Ik ben heel gelukkig en blij", zegt Senna Miangue. "Ik heb er hard voor gewerkt en heb nu een beloning gekregen, maar nu moet ik nog harder werken. Dat is echt mijn mindset voor de komende drie jaar."

Turkse verdediger voor Westerlo. Westerlo heeft dankzij zijn Turkse connectie Ravil Tagir van topclub Basaksehir naar het Kuipje kunnen lokken. Tagir is een linksvoetige verdediger die op zijn 19e voor de Turkse beloften uitkomt en ook al enkele matchen voor Basaksehir speelde. Westerlo kan Tagir twee seizoenen huren.

Engelsman voor Union. Union heeft een nieuwe, rijzige centrale verdediger uit de lagere klassen in Engeland opgepikt. Na Christian Burgess, wiens overstap een schot in de roos was, steekt nu Ross Sykes het Kanaal over. Sykes is een 23-jarige voorstopper van 1,96 meter. Hij speelde bijna zijn hele carrière voor Accrington Stanley, waarvoor hij de laatste seizoenen in de League One (3e divisie) uitkwam. Bij Union geloven ze duidelijk in hun nieuwe Engelse ruwe diamant, want Sykes werd verleid met een contract voor 4 seizoenen, mét optie op nog een extra jaar.



Sykes is een 23-jarige voorstopper van 1,96 meter. Hij speelde bijna zijn hele carrière voor Accrington Stanley, waarvoor hij de laatste seizoenen in de League One (3e divisie) uitkwam.



Bij Union geloven ze duidelijk in hun nieuwe Engelse ruwe diamant, want Sykes werd verleid met een contract voor 4 seizoenen, mét optie op nog een extra jaar.

Club Brugge staat Michael Krmencik definitief af. Na uitleenbeurten aan het Griekse PAOK Saloniki en het Tsjechische Slavia Praag is er een definitieve overnemer uit de bus gekomen voor de Tsjechische international Michael Krmencik, aanvaller op overschot bij landskampioen Club Brugge. De 29-jarige spits verlaat blauw-zwart, waar hij nog een overeenkomst voor één seizoen had, voor de Indonesische eersteklasser Persija Jakarta. In de Indonesische hoofdstad ondertekende hij een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club woensdag bekend. Hij komt er onder de hoede terecht van de Duitse voormalige topcoach Thomas Doll, onder meer ex-HSV en -Dortmund. Club Brugge plukte Krmencik in januari 2020 voor zo'n zes miljoen euro weg bij Viktoria Plzen. Na een kalenderjaar met drie goals en drie assists in negentien wedstrijden verhuurde blauw-zwart hem aan het Griekse PAOK. Daar kwam hij tot negen goals en vier assists in 28 matchen. Nadien volgde er een uitleenbeurt aan Slavia Praag. Als die club zich vorig seizoen had kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, was de uitleenbeurt een definitieve transfer geworden. In de voorrondes gingen ze er echter uit tegen het Hongaarse Ferencvaros.

Zulte Waregem huurt Sangaré van RB Salzburg. Zulte Waregem heeft zijn aanvallend compartiment versterkt met de komst van Mamadou Sangaré, een 19-jarige winger van RB Salzburg. De Malinees werd vorig seizoen door de Oostenrijkse topclub verhuurd aan de Oostenrijkse tweedeklasser Grazer AK 1902. Daar scoorde hij in 26 wedstrijden 5 keer en gaf hij 3 assists. Sangaré trainde de voorbije dagen al mee met Essevee en kwam ook al in actie in een oefenpot.

Australisch international Davidson moet voor "stabiliteit" zorgen bij Eupen. Eupen heeft de Australische international Jason Davidson aangetrokken. De 30-jarige verdediger en middenvelder komt over van de Australische topclub Melbourne Victory en ondertekende aan de Kehrweg een tweejarige overeenkomst tot juni 2024. Hij was vorig seizoen nog All Star in de Australische competitie en speelde een wedstrijd tegen FC Barcelona. Davidson speelde al voor een hele waaier aan clubs en was onder meer actief in Nederland (bij Heracles Almelo en Groningen) en Engeland (bij West Bromwich Albion en Huddersfield Town). Met de nationale ploeg kwam hij in actie op het WK 2014. Bij Eupen zijn ze in de wolken met hun aanwinst: "Vanwege zijn internationale carrière in competities in Europa en zijn recente optredens als titularis voor de Australische vicekampioen Melbourne City, zal hij zeker ons team versterken en stabiliteit brengen", zegt Christoph Henkel, algemeen directeur bij Eupen.

Davidson speelde al voor een hele waaier aan clubs en was onder meer actief in Nederland (bij Heracles Almelo en Groningen) en Engeland (bij West Bromwich Albion en Huddersfield Town). Met de nationale ploeg kwam hij in actie op het WK 2014.

Bij Eupen zijn ze in de wolken met hun aanwinst: "Vanwege zijn internationale carrière in competities in Europa en zijn recente optredens als titularis voor de Australische vicekampioen Melbourne City, zal hij zeker ons team versterken en stabiliteit brengen", zegt Christoph Henkel, algemeen directeur bij Eupen.

