Mitrovic als topschutter naar Premier League: "Zich daar bewijzen is de heilige graal"

Fulham was al zeker van de promotie naar de hoogste klasse, maar gisteren zette het de kers op de taart door zich ook te verzekeren van de titel in de Engelse tweede klasse. Topscorer Aleksandar Mitrovic deed met 2 doelpunten alweer zijn duit in het zakje in de 7-0-overwinning tegen Luton Town.

Met 43 goals in evenveel matchen is de voormalige spits van Anderlecht de topschutter aller tijden in de Championship. "Het blijft een competitie in de schaduw van de Premier League, maar zo'n uitzonderlijk seizoen is ongezien", zegt Nzeyimana.

"Mitrovic is een beetje een enigma, hij zit in de schemerzone tussen Championship en Premier League. Sommigen zeggen dat hij te goed is voor de Championship, wat hij dit seizoen wel heeft bewezen. Maar in de Premier League is hij geen goalgetter."

Vorig seizoen scoorde hij amper 3 goals in de hoogste klasse. "Maar toen speelde hij wel maar 13 wedstrijden", nuanceert Nzeyimana. "Coach Scott Parker zag het toen niet in hem. Onder coach Marco Silva is het nu helemaal anders."